Поликлиники, школы, детсады и парк: в Ростове обсуждали, куда пойдет бюджет-2018

Уже ясно, что донской столице предстоит много строек: это и новые поликлиники, и школы, и новый непохожий на другие парк. Он расположится рядом с «Ростов-Ареной» и станет первым на юге страны историческим. Проект обсуждают на заседании коллегии администрации Ростова. Стоимость комплекса «Россия — моя история» почти 80 миллионов рублей. Эти деньги в следующем году предоставит городская казна.

«Мы выделим средства на содержание дополнительного образования — это музыкальные школы, школы искусства. И на Молодежный театр, центральную библиотечную систему, содержание городского дома творчества и зоопарка — на все это уйдет 845,5 млн руб. Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов — 10 млн рублей. Обеспечение заработной платой работников культуры и педагогических работников согласно указу президента — 13,6 млн рублей», — говорит начальник Муниципального казначейства Ростова-на-Дону Татьяна Асатрян.

В будущем году планируется, что доход бюджета Ростова составит свыше 26 миллиардов рублей. Примерно такая же и расходная часть. Ростовские чиновники обещают усилить работу по благоустройству донской столицы и развитию системы образования.

«Закладываем первый камень в строительство новой школы в мкр Суворовский на 1340 мест. И одновременно начинаем строить детский сад. Поэтому событие достаточно хорошее для образования. Два объекта заложим, и параллельно надо готовить документы на строительство школ в других двух микрорайонах — Красном Аксае на 1100 мест и Левенцовке», — говорит глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Еще 300 миллионов пойдут на здравоохранение. Планируется начать строительство детской поликлиники на Профсоюзной и взрослой поликлиники в Левенцовском микрорайоне.