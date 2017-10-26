В Симферополе запустят мусоросортировочный завод

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть проект создания за счет инвестора мусоросортировочного завода. Это временная мера, до создания нового полигона (ТБО — ред.). Решение принято, через три-четыре месяца мы его получим», — сказал Лукашев, уточнив, что объект построят в рамках государственно-частного партнерства.

Лукашев добавил, что на заводе также будет вестись переработка отходов. «Он будет практически все перерабатывать — порядка 98% органики. Это нам позволит быстрее работать с мусором», — отметил он.