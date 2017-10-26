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16:35 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе запустят мусоросортировочный завод

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе в следующем году начнет работать временный мусоросортировочный завод. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть проект создания за счет инвестора мусоросортировочного завода. Это временная мера, до создания нового полигона (ТБО — ред.). Решение принято, через три-четыре месяца мы его получим», — сказал Лукашев, уточнив, что объект построят в рамках государственно-частного партнерства.

Лукашев добавил, что на заводе также будет вестись переработка отходов. «Он будет практически все перерабатывать — порядка 98% органики. Это нам позволит быстрее работать с мусором», — отметил он.

Как сообщалось, ранее мусор в Симферополе вывозился на местный полигон в микрорайон Каменка, который функционировал с 1981 года. В связи с тем, что он превысил допустимое количество принимаемых отходов, МинЖКХ и Минэкологии Крыма рекомендовали руководству администрации города прекратить его эксплуатацию. С марта этого года мусор из Симферополя вывозится на полигон ТКО в селе Тургенево Белогорского района.

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