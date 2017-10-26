Татарстан почти в два раза снизил расходы на развитие туризма

При этом, как следует из документа, объем финансирования программы увеличился — с 1,8 млрд до 2 млрд рублей. Так, в текущем году на развитие туризма планируют потратить 214,7 млн рублей, в 2018 году — 106,2 млн рублей, в 2019 и 2020 годах — по 46 млн рублей.