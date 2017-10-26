В Симферополе нашли способ избавиться от подрядчиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В крымской столице планируют создать муниципальное бюджетное предприятие, которое возьмет на себя обязательства по содержанию и благоустройству города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В крымской столице планируют создать муниципальное бюджетное предприятие, которое возьмет на себя обязательства по содержанию и благоустройству города.
Это позволит не привлекать к решению городских проблем подрядчиков, рассказал на
«Мы создадим муниципальное бюджетное учреждение. Это предприятие, которое будет обслуживать город. В декабре мы начнем с ним работать и со следующего года к таким работам, как благоустройство, мелкий ремонт, уборка, привлекать подрядчиков мы не будем. В этом году мы купим технику, которая позволяет делать ямочный ремонт. Это будет наше собственное предприятие», — заявил Игорь Лукашев.
По словам главы администрации, идея уже одобрена правительством Крыма. «Совет министров согласовал нам создание этого предприятия, планируется задействовать около 400 человек. Это предприятие позволит нам оперативно реагировать на все вызовы, которые есть в городе»
Кроме того, предприятие сможет оперативно проводить закупки. «МБУ согласно законодательству освобождается при закупках от 44 ФЗ — мы составляем план и в течение года работаем без торгов. Так работают практически все крупные города», — заверил Игорь Лукашев.