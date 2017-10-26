В Симферополе нашли способ избавиться от подрядчиков

«Мы создадим муниципальное бюджетное учреждение. Это предприятие, которое будет обслуживать город. В декабре мы начнем с ним работать и со следующего года к таким работам, как благоустройство, мелкий ремонт, уборка, привлекать подрядчиков мы не будем. В этом году мы купим технику, которая позволяет делать ямочный ремонт. Это будет наше собственное предприятие», — заявил Игорь Лукашев.