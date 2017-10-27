В Воронеже обсудили создание строительного кластера в регионе

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— Воронежская область является практически идеальным субъектом для такого кластера. У нас есть достаточно мощная научная и учебная база, которая позволяет подготовить профессиональные кадры. В регионе налажена работа промышленного комплекса, который может обеспечить производство. Есть задумки по производству инновационных строительных материалов, которые мы уже реализуем. В области создана мощная строительная отрасль, — пояснил вице-премьер правительства Воронежской области.

Ежегодный 44-й форум «Строительство и ЖКХ» проходит в Воронеже, во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) 26 и 27 октября. Организаторами выступили правительство Воронежской области, региональный Союз строителей и Торгово-промышленная палата Воронежской области. В форуме-выставке приняли участие 66 крупнейших компаний из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Первоуральска, Краснодара, Владимира, Екатеринбурга и Челябинска. Мероприятие посетила делегация из Белоруссии. Эксперты обсудят тенденции строительного рынка, новые технологии в строительстве и другие актуальные темы.