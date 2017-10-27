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10:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Дональд Трамп остался без башни в Грузии

Небоскреб в Батуми будет построен, но не под названием Trump Tower.

Грузинская компания Silk Road Group решила возобновить строительство в Батуми небоскреба, о возведении которого лично договорился в 2012 году с Дональдом Трампом тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. После избрания на пост президента США господин Трамп разорвал соглашение с Silk Road Group. Между тем руководители грузинской компании сообщили, что небоскреб все-таки будет построен, однако получит другое название.

О том, что небоскреб в Батуми все-таки будет построен, в Silk Road Group рассказали после того, как нашли инвестора — «Фонд соинвестирования» бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Фонд согласился вложить $100 млн в строительство одного из самых высоких зданий на Кавказе, которое получит название Silk-Tower.

О заключении нового контракта основатель Silk Road Group Георгий Рамишвили сообщил в эфире телеканала CNBC. Он подтвердил, что по соглашению с Дональдом Трампом, небоскреб должен был носить имя Trump Tower. Устная договоренность с американским миллиардером была достигнута в 2011 году, в ходе визита в США президента Михаила Саакашвили и его встречи с господином Трампом в одноименном небоскребе на нью-йоркской Пятой авеню. Лицензионное соглашение об использовании «брендового имени» Дональда Трампа при строительстве небоскреба с казино Silk Road Group и Trump Corporation оформили в ходе визита американского миллиардера в Грузию в 2012 году.

Однако после избрания Дональда Трампа президентом США реализация проекта приостановилась. В начале 2017 года по просьбе американской стороны лицензионное соглашение было аннулировано, а 20 октября Silk Road Group заключил с «Фондом соинвестирования» экс-премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили новое соглашение.

По словам Георгия Рамишвили, после президентских выборов в США американские коллеги поставили вопрос о прекращении лицензионного соглашения и о запрете использования бренда «Трамп» в строительстве небоскреба. «Я думал о грузинско-американских отношениях, а не о своих бизнес-интересах. Эти отношения для меня выше любого небоскреба», — отметил в этой связи господин Рамишвили. При этом он подчеркнул, что будет счастлив, если после истечения срока президентских полномочий Дональд Трамп все же вернется в проект.

По мнению грузинского политолога Георгия Хухашвили, сделка 2012 года была выгодна для обеих сторон: «Трамп не тратил ни цента, но получал долю от доходов и полноценный доступ к менеджменту. А Саакашвили успешно пиарил имя Трампа в своих политических целях». По словам собеседника «Ъ», «после его избрания президентом Трамп счел для себя неудобным участвовать в подобных проектах, тем более на постсоветском пространстве, где много имиджевых рисков».

Георгий Двали

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