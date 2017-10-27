Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Небоскреб в Батуми будет построен, но не под названием Trump Tower.
Небоскреб в Батуми будет построен, но не под названием Trump Tower.
Грузинская компания Silk Road Group решила возобновить строительство в Батуми небоскреба, о возведении которого лично договорился в 2012 году с Дональдом Трампом тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. После избрания на пост президента США господин Трамп разорвал соглашение с Silk Road Group. Между тем руководители грузинской компании сообщили, что небоскреб
О том, что небоскреб в Батуми
О заключении нового контракта основатель Silk Road Group Георгий Рамишвили сообщил в эфире телеканала CNBC. Он подтвердил, что по соглашению с Дональдом Трампом, небоскреб должен был носить имя Trump Tower. Устная договоренность с американским миллиардером была достигнута в 2011 году, в ходе визита в США президента Михаила Саакашвили и его встречи с господином Трампом в одноименном небоскребе на
Однако после избрания Дональда Трампа президентом США реализация проекта приостановилась. В начале 2017 года по просьбе американской стороны лицензионное соглашение было аннулировано, а 20 октября Silk Road Group заключил с «Фондом соинвестирования»
По словам Георгия Рамишвили, после президентских выборов в США американские коллеги поставили вопрос о прекращении лицензионного соглашения и о запрете использования бренда «Трамп» в строительстве небоскреба. «Я думал о
По мнению грузинского политолога Георгия Хухашвили, сделка 2012 года была выгодна для обеих сторон: «Трамп не тратил ни цента, но получал долю от доходов и полноценный доступ к менеджменту. А Саакашвили успешно пиарил имя Трампа в своих политических целях». По словам собеседника «Ъ», «после его избрания президентом Трамп счел для себя неудобным участвовать в подобных проектах, тем более на постсоветском пространстве, где много имиджевых рисков».
Георгий Двали