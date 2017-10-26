Квартира в кредит: почему молдаване возвращаются к ипотеке

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. В Молдове растет спрос на ипотечные кредиты. Таковы данные отчета госпредприятия «Cadastru».

Так, в третьем квартале этого года зарегистрировано около шести с половиной тысяч подобных сделок. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 78%. Бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансов, эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ прокомментировал Sputnik ситуацию на рынке ипотечного кредитования республики.

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Он отметил, что в прошлом году был зарегистрирован самый маленький объем транзакций по ипотечному кредитованию за последние шесть лет. По его словам, тогда число сделок составило примерно 19 тысяч в сравнении с историческим максимумом в 2014 году, когда их количество составляло 28 тысяч.

«В 2017 году мы говорим, скорее всего, о восстановлении после падения в 2016 году, а уровень транзакций по ипотечному кредитованию может достичь 26 тысяч к концу года, что на самом деле является хорошим показателем», — считает Ионицэ.

По его словам, лишь в 25% случаев ипотечного кредитования приходится на приобретение квартир — шесть с половиной тысяч. Остальные виды ипотечного кредитования, как пояснил эксперт, приходится на покупку зданий и сооружений, но не на приобретение квартир. Если посмотреть официальную статистику Нацбанка Молдовы, то число ипотечных сделок ниже.

«Кредиты, которые берут физические лица, делятся на несколько категорий — ипотечные, то есть на покупку жилья, для личных целей и для бизнеса. Может быть и такое, что человек взял кредит и коммерческий банк записал его для какой-то цели, а он купил жилье. Поэтому в статистике этого не видно», — сказал Ионицэ.

Он добавил, что на данный момент наблюдается выраженный уход физических лиц от банковского к небанковскому кредитованию.

«В условиях стагнации банковских кредитов, небанковские займы показывают настоящий “взрыв” в этом году. Коммерческим банкам Национальный банк ставит очень жесткие условия. Поэтому в этом году в банковском кредитовании стагнация, а во внебанковском рост будет очень сильным», — добавил эксперт.