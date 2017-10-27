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10:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сбор зерна в нижегородской области в 2017 году вырос на 17% — до 1,4 млн тонн

Сбор зерна в нижегородской области в 2017 году вырос на 17% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,4 млн тонн. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 26 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в 2016 году в регионе было собрано 1,2 млн тонн зерна в бункерном весе. Сбор сахарной свеклы вырос в текущем году в полтора раза — до 300 тысяч тонн. Рост, в частности, связан с увеличением посевных площадей под этой культурой на 14,4 тысячи га. При этом сбор картофеля в Нижегородской области в 2017 году сократился на 10,5% по сравнению с 2016 годом — до 800 тысяч тонн.

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