Сбор зерна в нижегородской области в 2017 году вырос на 17% — до 1,4 млн тонн

Согласно информации, в 2016 году в регионе было собрано 1,2 млн тонн зерна в бункерном весе. Сбор сахарной свеклы вырос в текущем году в полтора раза — до 300 тысяч тонн. Рост, в частности, связан с увеличением посевных площадей под этой культурой на 14,4 тысячи га. При этом сбор картофеля в Нижегородской области в 2017 году сократился на 10,5% по сравнению с 2016 годом — до 800 тысяч тонн.