Турция ожидает в этом году до пяти миллионов туристов из России

«В этом году число туристов из России превысит показатели 2015 года, еще осталось два месяца, возможно, мы будем иметь пять миллионов российских туристов к концу года. Но рекордное число туристов мы ожидаем в 2018 году. Нынешний год для нас прошел очень успешно, и я благодарю российскую сторону, а также туроператоров и всех участников туристического рынка обеих стран за то, что смогли обеспечить качественный отдых туристам», — сказал Арысой по итогам 11-го заседания рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией, которое состоялось в четверг в Анталье.