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21:37 (мск), источник: РИА Новости

Турция ожидает в этом году до пяти миллионов туристов из России

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Число посетивших Турцию российских туристов может достичь в этом году 5 миллионов человек, заявил в четверг РИА Новости заместитель министра культуры и туризма Турции Омер Арысой.

Источник: РИА Новости

«В этом году число туристов из России превысит показатели 2015 года, еще осталось два месяца, возможно, мы будем иметь пять миллионов российских туристов к концу года. Но рекордное число туристов мы ожидаем в 2018 году. Нынешний год для нас прошел очень успешно, и я благодарю российскую сторону, а также туроператоров и всех участников туристического рынка обеих стран за то, что смогли обеспечить качественный отдых туристам», — сказал Арысой по итогам 11-го заседания рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией, которое состоялось в четверг в Анталье.

По словам замминистра, отношения между Россией и Турцией в области туризма встали на прочные рельсы.

«На этом заседании мы обсуждали варианты сотрудничества по круизным маршрутам в Черном море, обсудили план действий в сфере туризма на 2018−2019 годы, также обговорили проекты реализации перекрестного года культуры. Очень важно для обеих стран, чтобы туристы из России приезжали не только в Анталью, а турецкие туристы не ограничивались только Москвой и Петербургом, но и посещали новые места. Мы будем сотрудничать в вопросах расширения туристических маршрутов», — отметил собеседник агентства.

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