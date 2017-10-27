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10:05 (мск), источник: Югополис

Власти Краснодара отказались от застройки Большого острова

Будущее большой природной зелёной зоны, расположенной в Карасунском округе краевого центра на Старой Кубани, обсудили на круглом столе, прошедшем в КубГУ.

О предложении краснодарских экологов создать на Большом острове у озера Старая Кубань крупнейший в городе лесопарк, поддержанном многими краснодарцами, ранее сообщал «Югополис».

Подразумевалось, что в рекреационной зоне будет запрещено всякое капитальное строительство, а сама территория использовалась бы исключительно для реализации экологических функций, столь необходимых городу-миллионнику, испытывающему острый дефицит зелёных насаждений.

— Ни о каком многоэтажном строительстве, да и строительстве вообще на этой территории речи не идёт. Большой остров возвращён в муниципальную собственность, а по Генеральному плану он может быть использован исключительно как рекреационный. Это очень большая природная зелёная зона, и нам предстоит разработать концепцию, которая позволит в дальнейшем на этой основе создать план благоустройства с таким расчётом, чтобы эта территория была привлекательной, комфортной, доступной и безопасной для отдыха горожан, — сказал главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

Он также добавил, что планом развития Большого острова должно быть предусмотрено создание перспективных связей, чтобы зона отдыха была доступна жителям микрорайона Гидростроителей, района ТЭЦ, а также района улицы Воронежской.

— Основной вопрос, волнующий общественность, сегодня разрешён: многоквартирного строительства на Большом острове не будет. Я выступаю за сохранение на этой территории лесопарковой зоны как части существующего в городе «зелёного каркаса», — сказал в ходе обсуждения гражданский активист, заместитель председателя общественного движения «Помоги городу» Владислав Амерханов.

В процессе обсуждения участники круглого стола высказывали различные идеи благоустройства Большого острова — от придания этим землям статуса особо охраняемой природной территории до создания серьёзной системы берегоукрепления для защиты от подтоплений, сообщает пресс-служба мэрии.

— Сегодня мы проходим период генерации идей по сохранению рекреационной ценности Большого острова, который, вне всякого сомнения, нужно сохранить как лесопарковую зону. В процессе общественного обсуждения постараемся учесть все идеи и предложения. В дальнейшем по этой теме также состоятся общественные слушания, — подвёл итог обсуждению вице-мэр Краснодара Андрей Василенко.

Большой остров — прилегающая к парку «Солнечный остров» территория площадью около 195 га. Первый проект благоустройства Большого острова как опытно-показательного парка культуры и отдыха СССР опубликован в монографии «Парки мира» в 1985 году. В этой книге были собраны лучшие на тот момент международные проекты создания рекреационных территорий. В разные годы на этой территории планировалось создать бизнес-центр, этнографическое казачье поселение и даже футбольный стадион к чемпионату мира-2018.

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