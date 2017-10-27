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09:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В. Голубев рассказал, когда закончат благоустройство Ворошиловского моста

Строительство лифтов на Ворошиловском мосту, а также тротуары и озеленение вдоль правой и левой сторон Дона завершат к концу года.

Губернатор Ростовской области рассказал, как идет благоустройство территории вокруг обновленной переправы.

Кроме того, продолжаются работы на Южном подъезде к донской столице.

По словам Василия Голубева, претворена в жизнь только часть проекта. Впереди — строительство большой развязки у Батайска.

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