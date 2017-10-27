В. Голубев рассказал, когда закончат благоустройство Ворошиловского моста
Строительство лифтов на Ворошиловском мосту, а также тротуары и озеленение вдоль правой и левой сторон Дона завершат к концу года.
Строительство лифтов на Ворошиловском мосту, а также тротуары и озеленение вдоль правой и левой сторон Дона завершат к концу года.
Губернатор Ростовской области рассказал, как идет благоустройство территории вокруг обновленной переправы.
Кроме того, продолжаются работы на Южном подъезде к донской столице.
По словам Василия Голубева, претворена в жизнь только часть проекта. Впереди — строительство большой развязки у Батайска.