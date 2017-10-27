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08:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области повысят прожиточный минимум для пенсионеров

Прожиточный минимум пенсионера в Воронежской области в следующем году будет повышен и составит 8620 рублей. За основу взяты данные Росстата, где аналитики учитывали, в том числе, и стоимость продуктовой корзины. В четверг такое решение приняли и на заседании Облдумы.

Источник: Вести - Воронеж

В первую очередь это послужит ориентиром для определения социальной доплаты тем гражданам, чье материальное обеспечение меньше величины прожиточного минимума.

Кроме того, депутаты внесли изменения в бюджет 2017 года. Благодаря безвозмездным поступлениям от Минфина дополнительное финансирование получит сельское хозяйство. Аграриям региона направят почти 53 миллиона рублей.

За счёт экономии по отдельным статьям областного бюджета — существенную сумму распределят и на нужды образования. В первую очередь профинансируют учреждения профессионально-технической направленности.

— По экономии, которая образовалась в процессе торгов, Департамент образования, науки и молодежной политики нашёл возможность выделить 43 миллиона рублей на обновление технической базы профтехучилищ, на повышение зарплат педагогов и подготовку к зиме таких колледжей и техникумов, — пояснил депутат Воронежской областной Думы Александр Вериковский.

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