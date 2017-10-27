В Воронежской области повысят прожиточный минимум для пенсионеров

Прожиточный минимум пенсионера в Воронежской области в следующем году будет повышен и составит 8620 рублей. За основу взяты данные Росстата, где аналитики учитывали, в том числе, и стоимость продуктовой корзины. В четверг такое решение приняли и на заседании Облдумы.