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09:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Путин поручил проработать вопрос о выделении денег на содержание стадиона в Калининграде

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о выделении средств на содержание стадионов в Калининграде и других городах-организаторах чемпионата мира по футболу. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

Источник: Калининград.Ru

— Рассмотреть вопрос о возможности выделения начиная с 2019 года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат футбольных стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске на условиях создания механизмов их перехода на самоокупаемость, — говорится в перечне поручений президента.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Срок — 15 мая 2018 года.

Отметим, что такое поручение сформировано по итогам прошедшего в начале октября заседания совета по физкультуре и спорту, который посвятили подготовке к ЧМ-2018. В рамках мероприятия губернатор Антон Алиханов обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с содержанием стадиона на Острове после чемпионата мира по футболу. Чиновник озвучил «желание» не только Калининградской области, но и «всех регионов».

«Стадион Калининград» строят на Острове для проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018. Ожидается, что арену сдадут в конце 2017 года. Стоимость сооружения составляет 17,8 млрд рублей. Ежегодное содержание объекта обойдётся в 250−300 млн рублей.

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