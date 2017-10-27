Путин поручил проработать вопрос о выделении денег на содержание стадиона в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о выделении средств на содержание стадионов в Калининграде и других
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о выделении средств на содержание стадионов в Калининграде и других
— Рассмотреть вопрос о возможности выделения начиная с 2019 года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат футбольных стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде,
Ответственным за исполнение поручения назначен
Отметим, что такое поручение сформировано по итогам прошедшего в начале октября заседания совета по физкультуре и спорту, который посвятили подготовке к ЧМ-2018. В рамках мероприятия губернатор Антон Алиханов обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с содержанием стадиона на Острове после чемпионата мира по футболу. Чиновник озвучил «желание» не только Калининградской области, но и «всех регионов».
«Стадион Калининград» строят на Острове для проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018. Ожидается, что арену сдадут в конце 2017 года. Стоимость сооружения составляет 17,8 млрд рублей. Ежегодное содержание объекта обойдётся в 250−300 млн рублей.