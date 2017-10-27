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07:45 (мск), источник: Ежедневник.by

Китай включил «зеленый свет» для белорусского мяса

В самое ближайшее время два белорусских предприятия начнут поставки говядины в Китай. А в начале следующего года китайский рынок откроется и для поставок мяса птицы.

Источник: Ежедневник.by

Минсельхозпрод уже давно призывает белорусских производителей продуктов питания не зацикливаться только на России, а расширять географию поставок своей продукции. В значительном объеме диверсифицировать свои экспортные поставки Беларусь планирует в том числе и за счет Китая.

Например, как сообщил во время II Международного экспортного форума «Беларусь мясная» начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода Алексей Богданов, на завершающей стадии находится вопрос о начале экспорта говядины в Китай.

«По нашим оценкам, до конца года можно ожидать открытие поставок говядины с двух предприятий: ООО “Могилевского мясокомбината” и ООО “Велес-Мит”, а в первом квартале следующего года планируется поставить в Китай первые партии мяса птицы», — заявил Богданов.

Отмечается, что ежегодно Китай импортирует около 4,5 млн тонн мяса и мясопродуктов, в том числе 573 тыс. тонн говядины замороженной и 593 тыс.тонн мяса птицы. Представители Минсельхозпрода заявили о том, что уровень защиты внутреннего китайского рынка по многим категориям продовольственных товаров даже ниже, чем в странах ЕАЭС. Вместе с тем, наиболее распространенными техническими барьерами являются требования о соблюдении национальных стандартов, о получении сертификатов качества импортируемой продукции, по специфической упаковке и маркировке товаров.

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Как считает Алексей Богданов, надо на местном уровне предпринимать меры по перестройке производственных процессов под требования Китая. Это в первую очередь касается, по его словам, раздельного убоя крупного рогатого скота и недопущения пересечения его потоков на любом этапе производства со свининой.

«Необходимо решить на уровне областей, как это сделать. Либо перепрофилировать существующие мощности на каждом мясокомбинате, либо просто строить новые убойные цеха, инвестировать в производство. От этого никуда нам все равно не уйти, тем более что аналогичные требования предъявляет и весь мусульманский мир», — сказал он.

О перспективах Беларуси

Участники рынка также считают Китай одним из перспективных рынков для сбыта продукции.

«На китайский рынок сегодня стремятся все, ведь этот рынок огромный. У нас есть продукция, у Китая есть деньги, нужно искать пути взаимодействия и начинать работать. Возможно, через несколько лет для Беларуси Китай будет даже предпочтительнее России», — отметил в комментарии «Ежедневнику» директор Гродненского мясокомбината Анатолий Гришук.

Работы, по его словам, здесь предстоит много: следует заняться вопросами сроков хранения, например, охлажденной говядины, при транспортировке ее на большие расстояния. «Безусловно, необходимо также разделить убой говядины и свинины. В ближайшее время нужно наладить в каждой области отдельную переработку говядины», — сказал он.

Как отметил гендиректор Китайской торгово-инвестиционной компании мясной промышленности «Большой Шелковый путь» Чжан И, в связи с тем, что в Китае ежегодно растет потребление говядины на душу населения, правительство страны поставило задачу активнее расширять список стран-импортеров мяса. На его взгляд, Беларуси стоит ухватиться за эту возможность.

В свою очередь гендиректор компании «Сина-трейд» Ма Чжиюань обратил внимание на тот факт, что Китай очень осторожно аттестует и открывает свою границу. «На свой рынок в Китае пускают не всех. Поэтому для Беларуси это действительно большой шаг, то, что документы подписаны и уже начнутся напрямую поставки», — сказал он.

Он также отметил, что компания «Сина-трейд» уже работает в Беларуси и осуществляет поставки замороженной говядины на рынок стран Юго-восточной Азии. Он подчеркнул, что белорусская продукция действительно качественная, и у республики есть хорошие перспективы на китайском рынке.

Не только сырье, но и готовую продукцию

Между тем, в Минсельхозпроде считают, что Беларусь должна стремиться к тому, чтобы поставлять на китайский рынок не только сырье, но и готовую продукцию.

«Сегодня в первую очередь речь идет о поставках в Китай замороженного мяса говядины. Но нам интересно было бы поставлять туда также и готовую продукцию, — полагает Богданов. — В ходе рабочей поездки в Китай, которая прошла недавно, в том числе обсуждался и данный вопрос. Готовая продукция интереснее, и это выгоднее, чем соревноваться с Америкой, Уругваем, Бразилией по сырьевым товарам, где у них себестоимость гораздо ниже, чем у нас».

«Китай сегодня диверсифицирует свой импорт, нам надо этим воспользоваться», — резюмировал он.

Кроме Китая, Алексей Богданов рекомендовал белорусским производителям активизироваться в направлении Вьетнама. Действующая ранее торговая пошлина на говядину в размере 14% обнулилась для стран ЕАЭС, в связи с чем экспортировать мясо в страну стало значительно выгоднее.

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