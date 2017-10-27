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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Бюджет Хабаровска останется дефицитным и социальным

Финансовый план города на три года вперёд прошёл публичные слушания в мэрии.

Источник: Восток Медиа

Бюджет дальневосточной столицы на 2018 и плановый период 2019—2020 годов прошёл процедуру общественных слушаний. Финансовый документ представили в мэрии Хабаровска — и несмотря на то, что в зале заседаний собрались более 200 жителей краевого центра, ни у кого из них не возникло вопросов к чиновникам.

Вице-мэр Сергей Кравчук перед началом публичных слушаний рассказал журналистам, что бюджет Хабаровска все ближайшие три года будет дефицитным. По его словам, это нормальная практика, что город тратит больше, чем зарабатывает.

«Мы обсуждаем документ, по которому живёт Хабаровск, живёт городское сообщество. Бюджет напряжённый — его дефицит составляет 748 миллионов рублей. Но это не критично, мы всегда так живём. Всех интересует, чтобы сохранилась социальная направленность этого документа, и эта цель достигнута. На социальные нужды будет потрачено 75 процентов бюджета: это образование, поддержка молодёжи, социальное обеспечение пожилых людей и инвалидов. Такое важное направление, как здравоохранение, тоже удалось сохранить в финансовом плане Хабаровска», — отметил чиновник.

Сергей Кравчук добавил, что капитальные вложения в бюджете также учтены: вице-мэр напомнил, что без них дальневосточная столица не сможет развиваться и прицеливаться на перспективу. Чиновник уточнил, что городские власти продолжат развивать сферы ЖКХ и энергетики, строить дороги и школы.

«Большая часть бюджета состоит из налогов. Поэтому я хотел бы попросить жителей Хабаровска выплачивать транспортный налог и налог на имущество. Если бы мы больше зарабатывали, то больше бы и тратили. Но я уверен, что впереди у Хабаровска хорошие перспективы. И эффект от тех инвестиций, которые сегодня в него вкладываются, мы обязательно почувствуем в ближайшие годы», — подытожил Сергей Кравчук.

Финансовый план участникам слушаний представила руководитель профильного департамента мэрии Степанида Чёрная. Она отметила, что при составлении документа чиновники руководствовались необходимостью исполнять социальные обязательства перед горожанами и утверждёнными бюджетными методиками.

«Основные параметры проекта бюджета города с учётом межбюджетных трансфертов на 2018 год таковы. Прогнозируемые доходы составят 12,47 миллиарда рублей, расходы — 13,2 миллиарда. Дефицит, таким образом, будет на уровне 9,1 процента. Покрыть его планируется за счёт привлечения кредитных ресурсов», — сказала глава финансового департамента.

В последующие годы дефицит бюджета Хабаровска останется примерно таким же. Участники слушаний потратили на ознакомление с финансовым планом 15 минут и разошлись: теперь его предстоит утвердить депутатам городской думы.

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