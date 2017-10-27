Бюджет Хабаровска останется дефицитным и социальным
Финансовый план города на три года вперёд прошёл публичные слушания в мэрии.
Финансовый план города на три года вперёд прошёл публичные слушания в мэрии.
Бюджет дальневосточной столицы на 2018 и плановый период 2019—2020 годов прошёл процедуру общественных слушаний. Финансовый документ представили в мэрии Хабаровска — и несмотря на то, что в зале заседаний собрались более 200 жителей краевого центра, ни у кого из них не возникло вопросов к чиновникам.
«Мы обсуждаем документ, по которому живёт Хабаровск, живёт городское сообщество. Бюджет напряжённый — его дефицит составляет 748 миллионов рублей. Но это не критично, мы всегда так живём. Всех интересует, чтобы сохранилась социальная направленность этого документа, и эта цель достигнута. На социальные нужды будет потрачено 75 процентов бюджета: это образование, поддержка молодёжи, социальное обеспечение пожилых людей и инвалидов. Такое важное направление, как здравоохранение, тоже удалось сохранить в финансовом плане Хабаровска», — отметил чиновник.
«Большая часть бюджета состоит из налогов. Поэтому я хотел бы попросить жителей Хабаровска выплачивать транспортный налог и налог на имущество. Если бы мы больше зарабатывали, то больше бы и тратили. Но я уверен, что впереди у Хабаровска хорошие перспективы. И эффект от тех инвестиций, которые сегодня в него вкладываются, мы обязательно почувствуем в ближайшие годы», — подытожил Сергей Кравчук.
Финансовый план участникам слушаний представила руководитель профильного департамента мэрии Степанида Чёрная. Она отметила, что при составлении документа чиновники руководствовались необходимостью исполнять социальные обязательства перед горожанами и утверждёнными бюджетными методиками.
«Основные параметры проекта бюджета города с учётом межбюджетных трансфертов на 2018 год таковы. Прогнозируемые доходы составят 12,47 миллиарда рублей, расходы — 13,2 миллиарда. Дефицит, таким образом, будет на уровне 9,1 процента. Покрыть его планируется за счёт привлечения кредитных ресурсов», — сказала глава финансового департамента.
В последующие годы дефицит бюджета Хабаровска останется примерно таким же. Участники слушаний потратили на ознакомление с финансовым планом 15 минут и разошлись: теперь его предстоит утвердить депутатам городской думы.