В Хабаровском крае станет больше посевных площадей
Для их возделывания в регионе обновят
Для их возделывания в регионе обновят
Власти Хабаровского края намерены в ближайшие годы увеличить посевные площади за счёт залежных земель. Для этого в региональном минсельхозе планируют модернизировать
«Планируем увеличить посевные площади до 123 тысяч гектаров. Это минимум в четыре раза больше, чем мы возделываем сегодня», — сообщил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков.
«Больше инициативы стали проявлять жители, которые занимаются сельским хозяйством. Они почувствовали отдачу от государства. Останавливаться на достигнутом нельзя, тем более, что в отрасли ещё много проблем. Хабаровский край — один из крупнейших в стране, однако доля возделываемых земель в регионе крайне мала. Мы должны активизировать работу не только по обеспечению продовольственной безопасности региона, но и работать в направлении экспорта. Решение об увеличении посевных площадей считаю востребованным и своевременным», — отметил Вячеслав Шпорт.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что региональный минсельхоз также намерен восстановить мелиоративный комплекс и в дальнейшем развивать его. Однако сделать это мешает статус территорий: как объект недвижимости такие земли не зарегистрированы. Для решения этой проблемы министерство сельского хозяйства совместно с минимущества и органами местного самоуправления проводят инвентаризацию таких систем и оценивают эффективность их использования.