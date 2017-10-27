В Хабаровском крае станет больше посевных площадей

Власти Хабаровского края намерены в ближайшие годы увеличить посевные площади за счёт залежных земель. Для этого в региональном минсельхозе планируют модернизировать машинно-тракторный парк.

«Планируем увеличить посевные площади до 123 тысяч гектаров. Это минимум в четыре раза больше, чем мы возделываем сегодня», — сообщил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, уделят внимание в крае и развитию овощеводства закрытого грунта. Поддержка этого направления позволила в этом году, по сравнению с прошлым, практически в два раза увеличить площади тепличных хозяйств: с 3,5 гектара до 6,1 гектара.

«Больше инициативы стали проявлять жители, которые занимаются сельским хозяйством. Они почувствовали отдачу от государства. Останавливаться на достигнутом нельзя, тем более, что в отрасли ещё много проблем. Хабаровский край — один из крупнейших в стране, однако доля возделываемых земель в регионе крайне мала. Мы должны активизировать работу не только по обеспечению продовольственной безопасности региона, но и работать в направлении экспорта. Решение об увеличении посевных площадей считаю востребованным и своевременным», — отметил Вячеслав Шпорт.