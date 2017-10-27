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03:58 (мск), источник: Восток Медиа

Руководство хабаровского МУП «УКС»: мы банкротиться не собираемся

На предприятии рассказали о долге перед Минстроем и строительстве «Алексеевской».

Источник: Восток Медиа

Жители Хабаровска ждут своих квартир в комплексе «Алексеевская-1» уже несколько лет. Сроки завершения строительства не раз сдвигались, пока в конце 2016 года предприятие не нашло подрядчика, который взялся за выполнение работ авансом. Руководство МУП «Управление капитального строительства» прокомментировало ситуацию, которая сложилась вокруг ввода объекта в эксплуатацию, а также вопросы о долгах и банкротстве, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Предыдущий директор «УКС» сдвигал сроки завершения строительства «Алексеевской-1», и нынешнее руководство работает над тем, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее. По словам директора МУП Юрия Белкова, практически все работы уже завершены.

«Мы предпринимаем всё для того, чтобы завершить ввод в срок. У нас на 100% выполнен основной объём работ, осталась отделка квартир и устранение мелких замечаний», — сообщил корреспонденту агентства Юрий Белков.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», осенью 2017 года «Управление капитального строительства» скорректировало проект и направило его на экспертизу. Сдать дом застройщик по-прежнему планирует в четвёртом квартале 2017 года, но в этом вопросе не всё зависит от него.

«При положительном заключении экспертизы у нас начинается проверка физического объёма выполненных работ. Госстройнадзор проверяет проектную документацию, смотрит, приведена ли она в соответствие, проверяет достоверность этих документов. Она должна закончиться 18 ноября», — объяснил Юрий Белков.

По мнению руководства «УКС», в Госстройнадзоре затягивают сроки завершения экспертизы. Однако даже на этом дело не заканчивается: застройщику предстоит пройти ещё несколько процедур, прежде чем горожане смогут въехать в свои квартиры.

«Госстройнадзор выдаёт заключение о соответствии, на основании которого департамент архитектуры строительства и землепользования городской администрации выдаёт разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После того как будет выдано разрешение на ввод, мы предоставляем все документы в Росреестр и выдаём акты приёма-передачи, то есть передаём квартиры непосредственно всем участникам долевого строительства», — дополнила заместитель директора по экономическим и юридическим вопросам Инна Филиппова.

Пока предприятие работает над тем, чтобы дольщики и ветераны получили свои квартиры, в «Службе заказчика министерства строительства Хабаровского края» от «УКС» планировали получить больше 70 миллионов рублей неустойки по трём госконтрактам. В случае их выполнения Минстрой должен был перевести «Управлению капитального строительства» около 100 миллионов: чуть больше половины этой суммы — при вводе «Алексеевской-1» в эксплуатацию, оставшуюся часть — после подписания акта приёма-передачи квартир. Но из-за того, что сроки несколько раз нарушались, «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» имеет право на выплату.

Кроме того, в прошлом году встал вопрос о том, чтобы начать на «УКС» процедуру банкротства. Однако руководство предприятия нашло средства, чтобы урегулировать эту проблему, и продолжает рассчитываться по своим долгам.

«На сегодняшний момент в отношении предприятия ни одна из процедур банкротства не введена. В настоящее время арбитражный суд рассматривает обоснованность заявлений кредиторов. “Управлением капитального строительства” урегулированы отношения с кредиторами путём погашения задолженности различными способами на сумму около 53 миллионов. Банкротство мы не планируем, будем предпринимать все меры для урегулирования сложившейся ситуации», — заверила Инна Филиппова.

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