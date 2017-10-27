Moody’s считает рост экономики России недостаточным для пересмотра рейтинга
Российская экономика восстанавливается недостаточно уверенно для пересмотра суверенного кредитного рейтинга России агентством Moody’s. Стране
Российская экономика восстанавливается недостаточно уверенно для пересмотра суверенного кредитного рейтинга России агентством Moody’s. Стране
Она отметила, что прогноз Moody’s составляется на 12−18 месяцев, а затем агентство может пересмотреть рейтинг. В случае с Россией, этот срок, вероятно, составит 18 месяцев, предположила госпожа Линдоу, отвечающая за составление российского суверенного рейтинга. «Мы ждем структурных реформ, которые откладываются политическим циклом последние несколько лет, чтобы рейтинг можно было поднять», — сообщила аналитик.
В конце 2015 года агентство Moody’s повысило прогноз кредитногорейтинга России до стабильного, подтвердив прежний рейтинг на уровне Ba1. В агентстве тогда отметили, что негативное влияние на российскую экономику санкций и низких цен на нефть оказалось не столь сильным, как ожидалось.
В феврале 2017 года агентство подтвердило рейтинг «Ba1» и изменило прогноз с негативного на стабильный.
В августе эксперты Moody’s прогнозировали, что новый пакет санкций в отношении РФ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, усилит отток частных средств из страны, временно ослабит рубль и вызовет рост инфляционных ожиданий.