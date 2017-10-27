Порт Ванино защитили от угольной пыли бетонными ограждениями

Железобетонные конструкции общей протяжённостью 3,3 километра и высотой два метра руководство порта закупило на заводе в Спасске-Дальнем. Их смонтировали на первом и третьем перегрузочных комплексах. Ограждения защищают от просыпания угля на технологические дороги и предотвращают пыление во время движения автотранспорта. На установку ограждений потратили 45 миллионов рублей.

«За последние полгода мы провели колоссальную работу по улучшению экологической обстановки. Порт живёт в режиме постоянной модернизации. Сейчас наши инженеры прорабатывают вопрос монтажа пылезащитной сетки для ограждения штабелей угля высотой девять метров и протяжённостью 630 метров на объединённом производственно-перегрузочном комплексе», — рассказал генеральный директор Евгений Дмитраков.

Как сообщает пресс-служба порта Ванино, для улучшения экологической обстановки там используют водяные пушки и снегогенераторы, дробильно-сортировочные установки оснастили системой орошения, а конвейерные линии ДСУ — закрытыми кожухами, территорию убирают промышленные пылесосы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что принимать меры по улучшению экологической ситуации порту пришлось после того, как жители посёлка Ванино начали жаловаться в различные инстанции. Агентство сообщало, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.