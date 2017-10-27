Четыре аварийных дома снесут на улице Красноказачьей в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Дома 13а, 13б, 13 В и 13 г на улице Красноказачьей, находящихся в аварийном состоянии, снесут, отметил и. о. заместителя мэра-зампредседателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким. На участке есть возможность построить 20 тысяч кв. метров жилья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «ФедералПресс».

Решение о развитии территории в Куйбышевском районе Иркутска, где на участке расположено 2,5 тысячи кв. метров аварийного жилья, приняли депутаты городской Думы областного центра. На освободившихся 0,72 га земли планируется построить новое жилье, общая площадь которого в восемь раз превысит объемы снесенного.

«Подрядчик, заключивший договор, будет обязан разработать проекты планировки и межевания участка, а после организовать строительство на указанной территории в соответствии с одобренными проектами», — отметил Александр Ким.