Четыре аварийных дома снесут на улице Красноказачьей в Иркутске
20 тысяч кв. метров жилья планируется построить на данном участке.
20 тысяч кв. метров жилья планируется построить на данном участке.
Дома 13а, 13б, 13 В и 13 г на улице Красноказачьей, находящихся в аварийном состоянии, снесут, отметил и. о. заместителя
Решение о развитии территории в Куйбышевском районе Иркутска, где на участке расположено 2,5 тысячи кв. метров аварийного жилья, приняли депутаты городской Думы областного центра. На освободившихся 0,72 га земли планируется построить новое жилье, общая площадь которого в восемь раз превысит объемы снесенного.
«Подрядчик, заключивший договор, будет обязан разработать проекты планировки и межевания участка, а после организовать строительство на указанной территории в соответствии с одобренными проектами», — отметил Александр Ким.
Жителям новостроек будут доступны школа № 9, детский сад № 68, детская поликлиника № 1 и поликлиника № 3.