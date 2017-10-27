В Омске сократят число автобусных маршрутов

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 26 октября, прошло заседание общественного совета, на котором была рассмотрена новая маршрутная сеть Омска. Над ней в течение года трудились специалисты Санкт-Петербурга.

Новую сеть планируется запустить летом 2018 будут и благодаря ей омичи смогут добираться на работу практически без пересадок.

Как сообщает «12 канал», транспорт направят так, чтобы пассажиры тратили на поездку меньше времени. Новшеством станет и наличие на одном маршруте автобусов разной вместимости, которые не будут конкурировать друг с другом. Стоимость проезда планируют сохранить на текущем уровне, и она везде будет одинаковой.