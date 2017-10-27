Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию

Такой вывод содержится в исследовании «Россия 2025: от кадров к талантам», проведенном The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures, сообщает «Роcсийская газета».

Авторы исследования объясняют возможный разрыв на рынке труда несколькими причинами. В том числе, особенностями системы образования, готовящей преимущественно работников для выполнения типовых задач.

Другая причина — низкий престиж профессий, требующих сложного обучения.

Сыграла в этом роль и существующая система оплаты труда. К примеру, в России разница в оплате труда водителя и врача — всего 20 процентов, в то время как в Германии — 174 процента, в США — 261 процент, в Бразилии — 172 процента.

«При сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7−10 лет отставание России от стран — лидеров мировой экономики рискует стать несократимым», — считает председатель BCG в России Владислав Бутенко.

Как отмечено в исследовании, для недопущения дисбаланса на рынке труда, в стране должен быть сформирован системный подход к развитию человеческого капитала, системы переквалификации.