Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: проблема в ВВС Болгарии - пилоты отказались лететь на МиГ-29
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
05:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию

Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую и творческую работу. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же людей могут оказаться невостребованными.

Такой вывод содержится в исследовании «Россия 2025: от кадров к талантам», проведенном The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures, сообщает «Роcсийская газета».

Авторы исследования объясняют возможный разрыв на рынке труда несколькими причинами. В том числе, особенностями системы образования, готовящей преимущественно работников для выполнения типовых задач.

Другая причина — низкий престиж профессий, требующих сложного обучения.

Сыграла в этом роль и существующая система оплаты труда. К примеру, в России разница в оплате труда водителя и врача — всего 20 процентов, в то время как в Германии — 174 процента, в США — 261 процент, в Бразилии — 172 процента.

«При сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7−10 лет отставание России от стран — лидеров мировой экономики рискует стать несократимым», — считает председатель BCG в России Владислав Бутенко.

Как отмечено в исследовании, для недопущения дисбаланса на рынке труда, в стране должен быть сформирован системный подход к развитию человеческого капитала, системы переквалификации.

В августе РАНХиГС опубликовала исследование, согласно которому в настоящее время 44,8 процента трудоспособного населения России (33 миллиона человек) в разной степени вовлечены в теневую экономику.

Для нянь разработают профстандарты
Во время загрузки произошла ошибка.
24 сентября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак рассказала, чей Крым на самом деле
Российскую экономику не спасут даже овощи
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Эксперты назвали Асада ответственным за химатаку в Хан-Шейхуне
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь