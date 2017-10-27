Более 30-ти магистральных улиц будет отремонтировано в Иркутске в следующем году
На эти цели планируется направить около 600 млн рублей.
На эти цели планируется направить около 600 млн рублей.
Более 30-ти магистральных улиц будет отремонтировано в Иркутске в следующем году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На эти цели планируется направить около 600 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Об этом рассказал начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Руслан Батраченко во время совместного выезда по проверке качества дорог с представителями Общероссийского народного фронта, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Мы будем ремонтировать асфальтовое покрытие в рамках содержания
Начальник департамента также сообщил, что в план ремонта на будущий год включен участок объездной дороги Юбилейного, на котором побывали участники выезда. Здесь поменяют асфальтовое покрытие и обустроят водоотвод.
«Мы работаем в тесном сотрудничестве с администрацией Иркутска. Уже на этот год было отработано более 40% жалоб на дороги от горожан. Мы понимаем, что все дороги невозможно сделать одномоментно,
Также в план ремонта на следующий год внесена улица Костычева. По просьбе представителей ОНФ, график проведения дорожных работ будет сформирован с учетом садоводческого сезона, чтобы не создавать огромных пробок на выезде на Мельничный тракт.