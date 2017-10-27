Источник: IrkutskMedia.ru

Более 30-ти магистральных улиц будет отремонтировано в Иркутске в следующем году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На эти цели планируется направить около 600 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Об этом рассказал начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Руслан Батраченко во время совместного выезда по проверке качества дорог с представителями Общероссийского народного фронта, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Мы будем ремонтировать асфальтовое покрытие в рамках содержания улично-дорожной сети. При составлении плана ремонта будут учтены пожелания активистов, обращения горожан, а также обязательно требования ГИБДД, поскольку приоритетным для нас является обеспечение безопасности дорожного движения в городе», — отметил Руслан Батраченко.

Начальник департамента также сообщил, что в план ремонта на будущий год включен участок объездной дороги Юбилейного, на котором побывали участники выезда. Здесь поменяют асфальтовое покрытие и обустроят водоотвод.

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с администрацией Иркутска. Уже на этот год было отработано более 40% жалоб на дороги от горожан. Мы понимаем, что все дороги невозможно сделать одномоментно, во-первых, на это нужны огромные деньги, во-вторых, город просто встанет в пробках. Да, в этом году в рейтинге “убитых дорог” Иркутск опустился по сравнению с прошлым годом, однако это связано вовсе не с тем, что дороги стали делать хуже или меньше — наоборот, их делают гораздо больше. Просто значительно возросла активность иркутян, подающих заявки на ремонт дорог», — объяснил член регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев.