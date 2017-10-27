Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Подарок врачу делает рецепт дороже
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о причине отказа болгарских пилотов летать на МиГе
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Какой была Аляска, когда ее продавали
06:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 30-ти магистральных улиц будет отремонтировано в Иркутске в следующем году

На эти цели планируется направить около 600 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Более 30-ти магистральных улиц будет отремонтировано в Иркутске в следующем году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На эти цели планируется направить около 600 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Об этом рассказал начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Руслан Батраченко во время совместного выезда по проверке качества дорог с представителями Общероссийского народного фронта, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Мы будем ремонтировать асфальтовое покрытие в рамках содержания улично-дорожной сети. При составлении плана ремонта будут учтены пожелания активистов, обращения горожан, а также обязательно требования ГИБДД, поскольку приоритетным для нас является обеспечение безопасности дорожного движения в городе», — отметил Руслан Батраченко.

Начальник департамента также сообщил, что в план ремонта на будущий год включен участок объездной дороги Юбилейного, на котором побывали участники выезда. Здесь поменяют асфальтовое покрытие и обустроят водоотвод.

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с администрацией Иркутска. Уже на этот год было отработано более 40% жалоб на дороги от горожан. Мы понимаем, что все дороги невозможно сделать одномоментно, во-первых, на это нужны огромные деньги, во-вторых, город просто встанет в пробках. Да, в этом году в рейтинге “убитых дорог” Иркутск опустился по сравнению с прошлым годом, однако это связано вовсе не с тем, что дороги стали делать хуже или меньше — наоборот, их делают гораздо больше. Просто значительно возросла активность иркутян, подающих заявки на ремонт дорог», — объяснил член регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев.

Также в план ремонта на следующий год внесена улица Костычева. По просьбе представителей ОНФ, график проведения дорожных работ будет сформирован с учетом садоводческого сезона, чтобы не создавать огромных пробок на выезде на Мельничный тракт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Двое слесарей погибли от отравления угарным газом в колодце в Иркутской области
Михаил Мешакин: Повар – это актерская профессия
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Эксперты ООН возложили ответственность за химатаку на Асада
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь