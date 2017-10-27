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06:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Завод по глубокой переработке древесины запустят в Жигалово к концу 2017 года

В Жигалово к концу 2017 года должны запустить завод по глубокой переработке древесины и производству сушеного пиломатериала.

Источник: Reuters

Завод по глубокой переработке древесины и производству сушеного пиломатериала должны запустить в пос. Жигалово к концу 2017 года. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на доклад мэра Жигаловского района Игоря Федоровского на встрече с губернатором региона Сергеем Левченко. По словам мэра, сумма частных инвестиций составила около 200 млн рублей.

Игорь Федоровский рассказал, что уже начала работу котельная, которая будет сжигать отходы и производить тепло для сушилки. Поставки предполагается делать в Европу и Японию.

«Сейчас завершается процесс оформления лесного фонда. Хотелось бы заручиться в этом вопросе поддержкой губернатора, — отметил Игорь Федоровский. — Для нашей территории это очень важное событие. Запуск производства позволит создать 80 новых рабочих мест».

Губернатор и глава района обсудили другие вопросы, касающиеся развития Жигаловского района. «Я рассчитываю, что будут серьезные положительные изменения в развитии района. Для этого у нас есть все основания, по крайней мере, с точки зрения реализации газового проекта», — сказал губернатор. Сергей Левченко напомнил, что достигнута договоренность с руководством ПАО «Газпром» о социальном партнерстве. Глава региона поручил Игорю Федоровскому подготовить планы по реализации социальных проектов на территории Жигаловского района с привлечением частных инвестиций.

Мэр района также попросил губернатора рассмотреть возможность выкупа за счет областных средств нового детского сада, а также предусмотреть финансирование на строительство еще одного здания дошкольного учреждения и физкультурно-оздоровительного комплекса.

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