В Москве после благоустройства открылся парк «Сад будущего»

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На северо-востоке Москвы у реки Яуза завершилось благоустройство парка «Сад будущего». Жители района Ростокино уже могут оценить обновленную зеленую зону, расположенную на месте бывшей усадьбы Леоново.

На территории площадью более 20 гектаров воссоздали элементы парковой культуры XVIII—XIX вв. еков, а также установили современные объекты инфраструктуры. Они органично вписались в пространство парка и не нарушили его историческую планировку.

«До начала ремонта пешеходные дорожки и спуск к воде усадебного пруда находились в неудовлетворительном состоянии, территория парка заросла и в целом имела неухоженный вид, — рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. — Во время благоустройства большое внимание было уделено историческому значению зеленой зоны».

Несмотря на то что усадьба не сохранилась до наших дней (в начале прошлого века она сгорела. — Прим. mos.ru) элементы регулярного парка удалось воссоздать по историческим картам XVIII—XIX вв. еков.

Так, в парке разбили партерный цветник и построили многоуровневую террасу, ведущую к пруду. Двухвековую липовую аллею, которая частично сохранилась на территории бывшей усадьбы, дополнили молодыми деревьями. В их тени появилась выложенная плитками разного размера прогулочная дорожка.

На обновленной территории «Сада будущего» появились современные площадки для отдыха — деревянная беседка с подвесными креслами-коконами, зона коворкинга, спортивная площадка с тренажерами, оснащенными QR-кодами, а также детская площадка с музыкальными инструментами.

Для того чтобы посетителям было легче ориентироваться в парке, там установили навигационные стелы. Кроме того, в зоне отдыха появились пункт проката спортивного инвентаря, торговые павильоны, кафе, а также павильон администрации.

Покрытие пешеходных дорожек обновили: их вымостили плиткой, а на экотропе протяженностью 100 метров, ведущей через овраг, уложили новый деревянный настил. В «Саду будущего» уже высадили более шести тысяч кустарников, разбили более 160 тысяч квадратных метров газонов и около 1800 квадратных метров цветников.

Парк «Сад будущего» получил свое название в 2003 году — оно связано с проведением в Москве международной выставки молодежных и научно-технических проектов «ЭКСПО-Наука — 2003».

В октябре после ремонта открылся также парк в усадьбе Михалково. Он расположен на севере города и является одним из любимых мест отдыха жителей Головинского района. Ансамбль исторических зданий усадьбы находится в удовлетворительном состоянии, а вот территория парка до начала ремонта была запущена: пруды засорились и заросли водорослями, дренаж нарушился, из-за чего грунт стал сползать.

Были очищены от ила и мусора все пять прудов, расположенных на территории усадьбы, — Нижний и Верхний Михалковские, Большой, Малый и Верхний Головинские, их берега укрепили. На Малом Головинском пруду установили домики для водоплавающих птиц. Пешеходные дорожки засыпали гравием и щебнем. Кроме того, были отреставрированы две беседки-ротонды — одна около Большого Головинского пруда, другая на территории парка. Они были построены в конце XVIII века (1770−1780-е годы) одновременно с остальными постройками ансамбля по проекту архитектора Василия Баженова.

Для детей в парке обустроили три игровые площадки, а для гостей, предпочитающих активный отдых, сделали велодорожку и пять спортивных зон, в том числе для игры в волейбол и бадминтон.

Еще в октябре для жителей города открылся парк 850-летия Москвы на юго-востоке в Марьине. Главной его достопримечательностью стала бронзовая композиция в честь Ганса Христиана Андерсена высотой в 3,5 метра. Ее можно найти напротив дома 17/22 на улице Поречной. На цилиндре писателя расположилась Дюймовочка, а рядом шагает Гадкий утенок. В руке Андерсен держит мистический зонтик из сказки «Оле-Лукойе».

Для активного времяпрепровождения в парке обустроили два футбольных поля. На одном можно играть в классический футбол — здесь уложили искусственный газон площадью 2100 квадратных метров. Другое поле с резиновым покрытием площадью 800 квадратных метров предназначено для игры в мини-футбол. Для велосипедистов-экстремалов построили памп-трек. Это специальная велотрасса с искусственными неровностями.

До конца осени рядом с Братеевским мостом завершится строительство станции спорта — здания необычной геометрической формы высотой почти семь метров. Внутри расположатся скалодром, батутный зал и зал для занятий боксом. А на набережной появятся павильон-навес протяженностью 48 метров и павильон-маяк. В ажурную конструкцию крыши встроят светильники, которые станут зажигать по вечерам. Здесь посетители смогут спрятаться от непогоды, отдохнуть на скамейках.

Вдоль дорожек парка, а также набережной установили светодиодные фонари, однако сейчас в вечернее время парк не освещается, поскольку ведутся пусконаладочные работы и подключение освещения к новой трансформаторной подстанции. Неудобства для посетителей парка устранят в кратчайшие сроки.

Кроме того, этой осенью на севере Москвы завершилось основное благоустройство Чапаевского парка — зеленой территории площадью 6,25 гектара. Там на пешеходных дорожках заменили покрытие, установили лавочки и урны. В парке разбили газоны и цветники, высадили дополнительно 79 деревьев и 465 кустарников.

Площадку для игры в волейбол и баскетбол отремонтировали: поменяли покрытие и нанесли разметку, поставили сетку и кольца. Также в парке оборудовали спортивную площадку с зоной воркаута, шахматными столами и столами для пинг-понга.

Сейчас в Чапаевском парке идет подключение внешних электрических сетей — это необходимо для запуска работы системы видеонаблюдения и звукооповещения, а также для подключения интерактивного оборудования на детской площадке.

Помимо привычных горок, качелей и песочницы, там установили интерактивные столбики для групповых игр. Семь сенсорных столбиков расположили по кругу. На одном из них расположен экран с меню, в котором можно выбрать одну из пяти игр — все они рассчитаны на развитие памяти и скорости. Например, участникам одной команды нужно найти два одинаковых символа своего цвета и дотронуться до них. Выигрывает та команда, которая раньше выполнит это задание. Завершить подключение к электросети планируется в декабре.