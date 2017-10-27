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07:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии состоится ярмарка вакансий для молодежи

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 2 ноября состоится ярмарка разнопрофильных вакансий для молодежи.

Источник: Башинформ

В числе предлагаемых рабочих мест — администратор, бармен, ведущий специалист, водитель автомобиля, воспитатель детского сада, врач-терапевт, главный специалист, горничная, грузчик, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, младший воспитатель, официант, повар, продавец и электрик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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