Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Подарок врачу делает рецепт дороже
Названы имена пассажиров упавшего в Норвегии российского Ми-8
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Какой была Аляска, когда ее продавали
07:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирск получит с барского плеча столицы десятки трамваев

Дома их заменили на новые.

Невероятное счастье выпало новосибирским муниципальным транспортникам. Москвичи готовы бесплатно передать в пользование пару десятков трамваев, которые в столице уже выведены из работы. Там их заменили новыми.

«Мы направили в Москву запрос, Москва уже ответила. Сегодня мы этот вопрос прорабатываем, чтобы определить, что будет выгоднее: изготавливать трамваи в “БКМ-Сибирь” или везти из Москвы. Безусловно, туда выедут наши специалисты и оценят техническое состояние этих трамваев», — цитирую «Н-Н» начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Роман Дронов.

Иными словами, это стандартная ситуация, когда младший донашивает за старшим. К слову, для Новосибирска это не первый случай. Например, те электропоезда, которые начали работать в сибирском метрополитене при его пуске, до этого уже имели пробег по столице.

Получить бесплатно трамвай сиюминутно для бюджета, вроде, и неплохо. Но так как вагоны неновые, то это лишь откладывание во времени процесса инвестиций в городской электротранспорт. Ко всему прочему не зря поднят вопрос о судьбе проекта с белорусами. Согласно договоренностям, какие сделали год назад, предприятие «БКМ-Сибирь» должно выпустить 12 трамваев. И цена на эти вагоны ниже, чем на новые от профильного российского завода. Кроме смены подвижного состава в Новосибирске партнеры-организаторы «БКМ-Сибирь» хотели поставлять вагоны и в другие города Сибири, где стоит вопрос об обновлении парка техники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Майонез в домашних условиях. Диетический рецепт в горшочках на ужин
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Эксперты ООН возложили ответственность за химатаку на Асада
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь