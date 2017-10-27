Новосибирск получит с барского плеча столицы десятки трамваев
Дома их заменили на новые.
Дома их заменили на новые.
Невероятное счастье выпало новосибирским муниципальным транспортникам. Москвичи готовы бесплатно передать в пользование пару десятков трамваев, которые в столице уже выведены из работы. Там их заменили новыми.
«Мы направили в Москву запрос, Москва уже ответила. Сегодня мы этот вопрос прорабатываем, чтобы определить, что будет выгоднее: изготавливать трамваи в “БКМ-Сибирь” или везти из Москвы. Безусловно, туда выедут наши специалисты и оценят техническое состояние этих трамваев», — цитирую «Н-Н» начальник департамента транспорта и
Иными словами, это стандартная ситуация, когда младший донашивает за старшим. К слову, для Новосибирска это не первый случай. Например, те электропоезда, которые начали работать в сибирском метрополитене при его пуске, до этого уже имели пробег по столице.
Получить бесплатно трамвай сиюминутно для бюджета, вроде, и неплохо. Но так как вагоны неновые, то это лишь откладывание во времени процесса инвестиций в городской электротранспорт. Ко всему прочему не зря поднят вопрос о судьбе проекта с белорусами. Согласно договоренностям, какие сделали год назад, предприятие «БКМ-Сибирь» должно выпустить 12 трамваев. И цена на эти вагоны ниже, чем на новые от профильного российского завода. Кроме смены подвижного состава в Новосибирске