Красноярская мэрия взыщет 44 млн рублей за недоделки по ремонту городских улиц

Источник: РИА "Новости"

Юридическая служба мэрии подготовила иски к дорожным строителям на сумму 44 млн рублей. Об этом рассказал руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Глава департамента рассказал, что к строителям, ремонтировавшим городские дороги в этом году, у мэрии есть много претензий. «96−97% у нас готовность всех объектов. Но есть места, где работы вообще приниматься не будут — это участок улицы Свердловская, есть вопросы по улице Карла Маркса до ул. Белинского и на проспекте Мира тоже», — пояснил Игорь Титенков.

Он отметил, что на главном проспекте города до сих пор не поменяли столбы освещения. Их обещали установить на текущей неделе, но до сих пор не доставили в Красноярск из Екатеринбурга.

«На сегодняшний день принимаются меры для того, чтобы подрядчик как можно быстрее их доставил, изготовление идет полным ходом», — пояснил Игорь Титенков и добавил, что кроме замены освещения, на проспекте осталось «привести в соответствие элементы благоустройства».