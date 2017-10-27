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08:01 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске изъяли две крупные партии санцкционных яблок

Их обнаружили в Центральном районе.

Источник: AP 2017

В Красноярске специалисты Россельхознадзора совместно с представителями таможни изъяли польские яблок, запрещенных ко ввозу в Россию. Профилактический рейд провели в Центральном районе, на территории плодоовощных оптовых рынков.

Специалисты обнаружили 2 партии польских яблок: одну партию весом 174,5 кг изъяли на базе по адресу: ул. Северное шоссе, 31 Г. Вторую, весом 156 кг, обнаружили рядом, на ул. Северное шоссе, 31, стр. 1. Всего специалисты изъяли 330,5 кг запрещенных фруктов.

Напомним, ввоз данной продукции на территорию страны запрещен постановлением о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.

Кроме того, на фрукты отсутствовали товаросопроводительные документы.

Запрещенные яблоки уничтожили, раздавив бульдозером на полигоне бытовых отходов.

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