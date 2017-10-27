Первую партию грузовиков FAW соберут в Приморье до конца года

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 октября, PrimaMedia.

Первая производственная партия грузовиков FAW, собранных на территории Приморья, планируется к выпуску до конца текущего года. Автомобили, которые будут производиться в рамках совместного российско-китайского проекта «Юбо-Сумотори» получили российский сертификат. Проект реализуется в рамках Свободного порта Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Автомобили «Юбо-Сумотори» успешно прошли сертификацию в Государственном научном центре РФ ФГУП «НАМИ», получено одобрение Типа Транспортного Средства (ОТТС).

В январе этого года компания получила Свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (World Manufacturer Identifier — WMI). Присвоенным WMI завод-производитель промаркирует транспортные средства кодом RUS, являющимся первой частью Идентификационного номера транспортного средства.

Инвестор свободного порта Владивосток — компания «Юбо-Сумотори» ведет реализацию совместного российско-китайского проекта по производству и дистрибуции грузовиков бренда «FAW» в Приморском крае.

Как отмечает руководитель Группы Компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко, в настоящее время готовится поставка комплектующих для сборки первой промышленной партии. Также резидент ведет работу по оформлению зоны таможенного контроля.

В настоящее время производство получило WMI код производителя, закуплено производственное оборудование. Первая производственная партия планируется к выпуску уже в конце 2017 года. Напомним, статус резидента СПВ компания получила в декабре 2016 года. Инициатором проекта с российской стороны выступила Группа Компаний «Сумотори», специализирующаяся на торговле и обслуживании легковых и коммерческих автомобилей.

Профессиональные грузовики FAW являются достойным компромиссом между качеством и стоимостью техники, отмечают специалисты. Производитель позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных коммерческих целей и работ: карьерные самосвалы или универсальная спецтехника. Автомобили FAW предназначены для высокоманевренной работы на строительных площадках и на улицах города. Линейка продукции проекта представлена четырьмя моделями: самосвал 6×4, самосвал 8×4, автобетоносмеситель 6×4, бензовоз 6×4. Плановый объем производства на старте проекта составляет до 2 тысячи тяжелых грузовых автомобилей в год. Предполагаемый объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит порядка 867,7 млн рублей (с учетом налоговых льгот для резидентов Свободного порта Владивосток).

Справка: First Automobile Works (FAW) — старейшая китайская государственная автомобилестроительная компания. Первый в Китае завод по производству автомобилей, созданный при содействии СССР, начал работу в Чанчуне в 1953 году. Завод стал основой автомобильного кластера провинции Цзилинь.