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08:30 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирской области формируют совет по развитию экспорта

Постановление о его создании подписал врио губернатора Андрей Травников.

Врио главы Новосибирской области Андрей Травников пописал постановление о создании при главе региона совета по развитию экспортной деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

«Новый совещательный орган будет заниматься организацией взаимодействия органов власти, местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и профильных ассоциаций по вопросам создания в Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в состав совета вошли члены правительства региона, представители областных исполнительных органов государственной власти, институтов развития Новосибирской области, предприниматели и представители общественных организаций.

По данным Сибирского таможенного управления, объем новосибирского экспорта в январе-августе 2017 года составил $1,196 млрд.

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