В Новосибирской области формируют совет по развитию экспорта
Постановление о его создании подписал врио губернатора Андрей Травников.
Постановление о его создании подписал врио губернатора Андрей Травников.
Врио главы Новосибирской области Андрей Травников пописал постановление о создании при главе региона совета по развитию экспортной деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.
«Новый совещательный орган будет заниматься организацией взаимодействия органов власти, местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
Отмечается также, что в состав совета вошли члены правительства региона, представители областных исполнительных органов государственной власти, институтов развития Новосибирской области, предприниматели и представители общественных организаций.
По данным Сибирского таможенного управления, объем новосибирского экспорта в