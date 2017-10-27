В Новосибирской области формируют совет по развитию экспорта

Врио главы Новосибирской области Андрей Травников пописал постановление о создании при главе региона совета по развитию экспортной деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

«Новый совещательный орган будет заниматься организацией взаимодействия органов власти, местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и профильных ассоциаций по вопросам создания в Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в состав совета вошли члены правительства региона, представители областных исполнительных органов государственной власти, институтов развития Новосибирской области, предприниматели и представители общественных организаций.