В Татарстане МРОТ повысят на полторы тысячи рублей

Сообщается, что также вырастет зарплата у бюджетников. Учителям зарплату доведут до 100% от средней по республике, а врачам и работникам учреждений высшего образования — до 200%.

Величина средней зарплаты по Татарстану, заложенная в бюджет на 2018 год, составляет 30050 рублей, передает «Реальное время».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя.