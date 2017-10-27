Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
155-килограммовая Тесс Холлидей показала свои формы - СМИ
СМИ о способностях российского «убийцы артиллерии»
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
08:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске начнут строить дома по уникальным для ДФО технологиям

На заводе «Железобетон-5» внедряют современные проекты для возведения «конструкторов».

Источник: Reuters

В Хабаровске на заводе «Железобетон-5» внедряют новые технологии, которые позволят существенно снизить себестоимость строительства в городе. Модернизацию оценил первый заместитель мэра города по инвестиционному развитию Валерий Лебеда во время объезда. Ему рассказали о новинке для краевого центра и всего Дальнего Востока — сборном каркасно-монолитном домостроении.

«По сравнению с монолитным и панельным домостроением сборно-каркасное монолитное домостроение даёт экономию по металлу — 35 процентов, по железобетону — 32 процента, стоимость коробки здания удешевляется на 24 процента. Такие проекты сейчас успешно реализуются в Москве, Санкт-Петербурге. Это в западных регионах сейчас очень развито, застраиваются целые микрорайоны. Можно возводить дома до 25 этажей», — рассказал генеральный директор АО «Железобетон-5» Виталий Фан.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, основные «детали» дома произведут в цехах завода, а на стройплощадке здание соберут по типу конструктора. Такая технология позволит меньше опираться на время года при проведении работ. Валерий Лебеда считает, что в условиях морозов Дальнего Востока такой метод выглядит очень перспективным.

«Задача городской власти — способствовать снижению стоимости жилья. С помощью этой технологии получится строить на 20−30 процентов дешевле. Кроме того, работы можно производить круглогодично, даже зимой. Достигается ритмичность, когда 16-этажный дом строится за пять-шесть месяцев. Кроме того, уменьшается количество рабочих на стройплощадке в десять раз! Достигается большая гибкость производства», — отметил первый заместитель мэра города по инвестиционному развитию.

По словам производителей, когда технологию внедрят, мощность завода может достигнуть 110 тысяч квадратных метров готовых площадей в год. Мощности позволят изготавливать как высотные здания, так и средне- и малоэтажные объекты.

В ближайшие два года на заводе «Железобетон-5» также планируют запустить уникальную для ДФО технологию оцинковки железобетонных изделий. Её можно применять при строительстве дорог, железнодорожного полотна, в газовой, нефтехимической промышленности и для каркасного домостроения. Кроме того, на хабаровском заводе хотят построить спорткомплекс на четыре зала по строительным нормам олимпийских сооружений. На комплекс требуется 200 миллионов рублей, эти деньги предоставят инвесторы, а городские власти помогут решить инфраструктурные вопросы, пообещал Валерий Лебеда.

«Социальная направленность объекта очевидна. Стоит задача — подписав общий план действия, обеспечить его выполнение. Мы предоставляем для проекта землю в парке “Северный”. Инвестора этот участок устроил, а дальше необходимо обеспечить проект инженерными коммуникациями без особых нагрузок. Посмотрим, как уменьшить эту составляющую. В ближайшее время обсудим все тонкости. В последнее время появляются проекты, важные для города. И мы очень ценим такие предложения и должны помогать таким людям, особенно когда возникают решения в социальной сфере», — заявил Валерий Лебеда журналистам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 У жителей Приморья остался месяц, чтобы рассчитаться за свою недвижимость
Здание середины прошлого века уступит место новому хабаровскому аэропорту
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
3-летняя дочь Милы Кунис и Эштона Кутчера пьет вино с рождения Актриса сделала неожиданное признание о семейных традициях.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь