В Хабаровске начнут строить дома по уникальным для ДФО технологиям
На заводе «Железобетон-5» внедряют современные проекты для возведения «конструкторов».
На заводе «Железобетон-5» внедряют современные проекты для возведения «конструкторов».
В Хабаровске на заводе «Железобетон-5» внедряют новые технологии, которые позволят существенно снизить себестоимость строительства в городе. Модернизацию оценил первый заместитель мэра города по инвестиционному развитию Валерий Лебеда во время объезда. Ему рассказали о новинке для краевого центра и всего Дальнего Востока — сборном
«По сравнению с монолитным и панельным домостроением
Как сообщает
«Задача городской власти — способствовать снижению стоимости жилья. С помощью этой технологии получится строить на 20−30 процентов дешевле. Кроме того, работы можно производить круглогодично, даже зимой. Достигается ритмичность, когда 16-этажный дом строится за
По словам производителей, когда технологию внедрят, мощность завода может достигнуть 110 тысяч квадратных метров готовых площадей в год. Мощности позволят изготавливать как высотные здания, так и средне- и малоэтажные объекты.
«Социальная направленность объекта очевидна. Стоит задача — подписав общий план действия, обеспечить его выполнение. Мы предоставляем для проекта землю в парке “Северный”. Инвестора этот участок устроил, а дальше необходимо обеспечить проект инженерными коммуникациями без особых нагрузок. Посмотрим, как уменьшить эту составляющую. В ближайшее время обсудим все тонкости. В последнее время появляются проекты, важные для города. И мы очень ценим такие предложения и должны помогать таким людям, особенно когда возникают решения в социальной сфере», — заявил Валерий Лебеда журналистам.