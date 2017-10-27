В Хабаровске начнут строить дома по уникальным для ДФО технологиям

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В Хабаровске на заводе «Железобетон-5» внедряют новые технологии, которые позволят существенно снизить себестоимость строительства в городе. Модернизацию оценил первый заместитель мэра города по инвестиционному развитию Валерий Лебеда во время объезда. Ему рассказали о новинке для краевого центра и всего Дальнего Востока — сборном каркасно-монолитном домостроении.

«По сравнению с монолитным и панельным домостроением сборно-каркасное монолитное домостроение даёт экономию по металлу — 35 процентов, по железобетону — 32 процента, стоимость коробки здания удешевляется на 24 процента. Такие проекты сейчас успешно реализуются в Москве, Санкт-Петербурге. Это в западных регионах сейчас очень развито, застраиваются целые микрорайоны. Можно возводить дома до 25 этажей», — рассказал генеральный директор АО «Железобетон-5» Виталий Фан.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, основные «детали» дома произведут в цехах завода, а на стройплощадке здание соберут по типу конструктора. Такая технология позволит меньше опираться на время года при проведении работ. Валерий Лебеда считает, что в условиях морозов Дальнего Востока такой метод выглядит очень перспективным.

«Задача городской власти — способствовать снижению стоимости жилья. С помощью этой технологии получится строить на 20−30 процентов дешевле. Кроме того, работы можно производить круглогодично, даже зимой. Достигается ритмичность, когда 16-этажный дом строится за пять-шесть месяцев. Кроме того, уменьшается количество рабочих на стройплощадке в десять раз! Достигается большая гибкость производства», — отметил первый заместитель мэра города по инвестиционному развитию.

По словам производителей, когда технологию внедрят, мощность завода может достигнуть 110 тысяч квадратных метров готовых площадей в год. Мощности позволят изготавливать как высотные здания, так и средне- и малоэтажные объекты.

В ближайшие два года на заводе «Железобетон-5» также планируют запустить уникальную для ДФО технологию оцинковки железобетонных изделий. Её можно применять при строительстве дорог, железнодорожного полотна, в газовой, нефтехимической промышленности и для каркасного домостроения. Кроме того, на хабаровском заводе хотят построить спорткомплекс на четыре зала по строительным нормам олимпийских сооружений. На комплекс требуется 200 миллионов рублей, эти деньги предоставят инвесторы, а городские власти помогут решить инфраструктурные вопросы, пообещал Валерий Лебеда.