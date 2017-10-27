Нацбанк объявил курс валют на эти выходные
Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком на сегодня и выходные, молдавская национальная валюта осталась стабильной по отношению к доллару и ослабела к евро.
Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком на сегодня и выходные, молдавская национальная валюта осталась стабильной по отношению к доллару и ослабела к евро.
Таким образом, евро подорожал на шесть банов — он стоит 20,43.
Стоимость доллара США останется неизменной — 17,30.
Курс других популярных в Молдове валют будет следующим: румынский лей 4,44 лея, украинская гривна 64 бана и российский рубль 29 банов.