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08:44 (мск), источник: Actualitati.md

Нацбанк объявил курс валют на эти выходные

Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком на сегодня и выходные, молдавская национальная валюта осталась стабильной по отношению к доллару и ослабела к евро.

ЦБ: $ 57.5852   +0.11 € 67.6856   +0.13 ММВБ: $ 57.4275   -0.12 € 67.5300   -0.06
Источник: Actualitati.md

Таким образом, евро подорожал на шесть банов — он стоит 20,43.

Стоимость доллара США останется неизменной — 17,30.

Курс других популярных в Молдове валют будет следующим: румынский лей 4,44 лея, украинская гривна 64 бана и российский рубль 29 банов.

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