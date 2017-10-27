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08:56 (мск), источник: АиФ Омск

Фролов вручил ключи от новых «ПАЗов» водителям омских ПАТП

По 9 автобусов досталось ПАТП № 7 и № 8.

Источник: Пресс-служба администрации Омска

Фролов вручил ключи от новых «ПАЗов» водителям омских ПАТП. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

Сегодня, 27 октября, и.о. мэра Омска вручил водителям муниципальных пассажирских предприятий ключи от новых автобусов «ПАЗ-Вектор». 18 автобусов разделили между ПАТП № 7 и № 8. Часть автобусов выйдет на маршруты уже завтра-послезавтра, остальные поедут по маршрутам 30 октября.

«За последние годы — это первое такое пополнение в пассажирских предприятиях, — подчеркнул Сергей Фролов. — Нам вообще удалось сделать многое: вытащить целую отрасль из непростой ситуации, наладить общий язык с перевозчиками, внедрить современные технологии в оплату проезда, буквально вчера состоялось первое обсуждение новой маршрутной сети. Процесс идет. Да, предстоит сделать еще очень и очень многое, но мы не боимся сложностей, а в преддверии праздника даже не стоит о них говорить».

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