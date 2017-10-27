Фролов вручил ключи от новых «ПАЗов» водителям омских ПАТП
По 9 автобусов досталось ПАТП № 7 и № 8.
По 9 автобусов досталось ПАТП № 7 и № 8.
Фролов вручил ключи от новых «ПАЗов» водителям омских ПАТП. Об этом сообщает
Сегодня, 27 октября, и.о. мэра Омска вручил водителям муниципальных пассажирских предприятий ключи от новых автобусов «ПАЗ-Вектор». 18 автобусов разделили между ПАТП № 7 и № 8. Часть автобусов выйдет на маршруты уже
«За последние годы — это первое такое пополнение в пассажирских предприятиях, — подчеркнул Сергей Фролов. — Нам вообще удалось сделать многое: вытащить целую отрасль из непростой ситуации, наладить общий язык с перевозчиками, внедрить современные технологии в оплату проезда, буквально вчера состоялось первое обсуждение новой маршрутной сети. Процесс идет. Да, предстоит сделать еще очень и очень многое, но мы не боимся сложностей, а в преддверии праздника даже не стоит о них говорить».