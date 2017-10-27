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09:19 (мск), источник: NewsKo

На пересечении Маяковского и Есенина в Перми произведён демонтаж мини-кольца

Напомним, в начале октября на перекрестке Маяковского и Есенина было организовано круговое движение малого диаметра.

Однако в связи с большим количеством грузовых машин с прицепами, движущихся по этому перекрестку, организация кольца малого радиуса оказалась неэффективной. Таким образом, на перекресток возвращена прежняя организация дорожного движения.

Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, конструкция перенесена на перекресток улиц Лебедева и Циолковского, являющийся местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, на этом участке ниже количество грузового транспорта.

Источник — администрация Перми

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