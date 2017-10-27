На пересечении Маяковского и Есенина в Перми произведён демонтаж мини-кольца
Напомним, в начале октября на перекрестке Маяковского и Есенина было организовано круговое движение малого диаметра.
Напомним, в начале октября на перекрестке Маяковского и Есенина было организовано круговое движение малого диаметра.
Однако в связи с большим количеством грузовых машин с прицепами, движущихся по этому перекрестку, организация кольца малого радиуса оказалась неэффективной. Таким образом, на перекресток возвращена прежняя организация дорожного движения.
Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, конструкция перенесена на перекресток улиц Лебедева и Циолковского, являющийся местом концентрации
Источник — администрация Перми