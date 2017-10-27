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09:51 (мск), источник: РИАМО

Стартовый дом по программе реновации построят на улице Мельникова в Москве

РИАМО — 27 окт. На улице Мельникова в центре столицы возведут стартовый дом по программе реновации, в новостройку переселят жителей из Таганского района, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Стартовый дом по программе реновации построят в Центральном округе, на улице Мельникова, владение 2. Проект планировки территории одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством Сергея Собянина», — говорится в сообщении.

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Карта стартовых площадок по программе реновации опубликована на mos.ru

Новый дом будет предназначен для переселения жителей Таганского района. Его площадь составит 33,2 тысячи квадратных метров.

Сейчас на участке, где появится будущая новостройка, находится заброшенное здание бывшего профессионального училища № 190, которое вошло в состав колледжа сферы услуг № 3. Это здание снесут.

На том же заседании Градостроительно-земельной комиссии приняли решение о подготовке изменений в правила землепользования и застройки. В случае их реализации в Москве построят и реконструируют 37 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 33 тысячи квадратных метров жилья, 1 тысячу квадратных метров административно-офисных зданий, 3 тысячи квадратных метров социальных объектов.

Как указывается в сообщении, первые места для строительства новых домов в рамках программы реновации были определены месяц назад. Тогда же было объявлено, что до конца 2019 года будет построено 59 домов, в которые смогут расселить 36,1 тысячи человек. Первые волновые переселения жителей в новые дома начнутся в 2020—2021 годах. Выбранные стартовые площадки позволят построить жилье для отселения 568 пятиэтажек, в которых живут 119,5 тысяч человек.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15−20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали программу. В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов.

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