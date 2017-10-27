Стартовый дом по программе реновации построят на улице Мельникова в Москве

«Стартовый дом по программе реновации построят в Центральном округе, на улице Мельникова, владение 2. Проект планировки территории одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством Сергея Собянина», — говорится в сообщении.
Новый дом будет предназначен для переселения жителей Таганского района. Его площадь составит 33,2 тысячи квадратных метров.
Сейчас на участке, где появится будущая новостройка, находится заброшенное здание бывшего профессионального училища № 190, которое вошло в состав колледжа сферы услуг № 3. Это здание снесут.
На том же заседании Градостроительно-земельной комиссии приняли решение о подготовке изменений в правила землепользования и застройки. В случае их реализации в Москве построят и реконструируют 37 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 33 тысячи квадратных метров жилья, 1 тысячу квадратных метров административно-офисных зданий, 3 тысячи квадратных метров социальных объектов.
Как указывается в сообщении, первые места для строительства новых домов в рамках программы реновации были определены месяц назад. Тогда же было объявлено, что до конца 2019 года будет построено 59 домов, в которые смогут расселить 36,1 тысячи человек. Первые волновые переселения жителей в новые дома начнутся в 2020—2021 годах. Выбранные стартовые площадки позволят построить жилье для отселения 568 пятиэтажек, в которых живут 119,5 тысяч человек.
О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Срок реализации программы оценивается в 15−20 лет. В столице прошло голосование по программе реновации, большинство жителей поддержали программу. В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов.