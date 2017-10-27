В Челябинске ужесточили штрафы за «свинство» в городе
В Челябинске ужесточили штрафы за «свинство» в городе. «Рублем» накажут за неубранный мусор во дворах и несанкционированные свалки.
В Челябинске ужесточили штрафы за «свинство» в городе. «Рублем» накажут за неубранный мусор во дворах и несанкционированные свалки.
Вопрос о фиксации размера штрафа для граждан за определенные виды административных правонарушений обсуждался на заседании комиссии по
По инициативе депутатов изменения в закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» коснутся размеров штрафа для граждан за такие нарушения как: торговля и услуги общественного питания в неустановленных местах, нарушение правил благоустройства, в том числе разжигание костров, сжигание листвы и травы, а также сброс мусора вне отведенных для этого мест. Об этом сообщает
По действующей редакции за подобные нарушения граждан могут оштрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Депутаты предлагают зафиксировать размер штрафа в размере пяти тысяч рублей за любое из вышеперечисленных нарушений.
Отдельно депутаты остановились на поправках, которые помогут соблюдать порядок во дворах, в том числе отремонтированных по программе «Городская среда» в 2017 году. В предлагаемом варианте закона на физические и юридические лица могут возлагаться штрафы от одной до пяти и от двадцати до пятидесяти тысяч соответственно, если после проведения ремонтных работ во дворах останется неубранный мусор, либо не восстановленные элементы благоустройства и малые архитектурные формы (скамейки, урны, бордюры и ограждения).