В Челябинске ужесточили штрафы за «свинство» в городе

Вопрос о фиксации размера штрафа для граждан за определенные виды административных правонарушений обсуждался на заседании комиссии по жилищно-коммунальном хозяйству, благоустройству и природопользованию Челябинской городской Думы.

По инициативе депутатов изменения в закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» коснутся размеров штрафа для граждан за такие нарушения как: торговля и услуги общественного питания в неустановленных местах, нарушение правил благоустройства, в том числе разжигание костров, сжигание листвы и травы, а также сброс мусора вне отведенных для этого мест. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

По действующей редакции за подобные нарушения граждан могут оштрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Депутаты предлагают зафиксировать размер штрафа в размере пяти тысяч рублей за любое из вышеперечисленных нарушений.