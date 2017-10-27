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09:29 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске ужесточили штрафы за «свинство» в городе

В Челябинске ужесточили штрафы за «свинство» в городе. «Рублем» накажут за неубранный мусор во дворах и несанкционированные свалки.

Вопрос о фиксации размера штрафа для граждан за определенные виды административных правонарушений обсуждался на заседании комиссии по жилищно-коммунальном хозяйству, благоустройству и природопользованию Челябинской городской Думы.

По инициативе депутатов изменения в закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» коснутся размеров штрафа для граждан за такие нарушения как: торговля и услуги общественного питания в неустановленных местах, нарушение правил благоустройства, в том числе разжигание костров, сжигание листвы и травы, а также сброс мусора вне отведенных для этого мест. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

По действующей редакции за подобные нарушения граждан могут оштрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Депутаты предлагают зафиксировать размер штрафа в размере пяти тысяч рублей за любое из вышеперечисленных нарушений.

Отдельно депутаты остановились на поправках, которые помогут соблюдать порядок во дворах, в том числе отремонтированных по программе «Городская среда» в 2017 году. В предлагаемом варианте закона на физические и юридические лица могут возлагаться штрафы от одной до пяти и от двадцати до пятидесяти тысяч соответственно, если после проведения ремонтных работ во дворах останется неубранный мусор, либо не восстановленные элементы благоустройства и малые архитектурные формы (скамейки, урны, бордюры и ограждения).

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