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09:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске построят новый бассейн

В микрорайоне Новосинеглазово появился новый спортивный комплекс.

Он получил название «Лидер», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Объект строили с нуля в течение полутора лет, из городского и областного бюджетов по программе «Формирование современной городской среды» перечислили более 42 млн рублей. Также участие в финансировании приняло и одно из челябинских предприятий.

«Объект рассчитан не только на жителей Новосинеглазово, но и на близлежащие поселки. Установили новейшее спортоборудование для занятий воркаутом, баскетболом, волейболом, гимнастический городок, а также уложено современное газонное покрытие для игры в футбол», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Кроме того, на стадионе поставили световые мачты, чтобы жители могли заниматься спортом в темное время суток. А зимой там сделают лыжню.

Евгений Тефтелев добавил, что через два года планируют построить большой многофункциональный крытый комплекс, в котором, в частности, расположится плавательный бассейн. На эти цели намерены выделить около 53 млн рублей.

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