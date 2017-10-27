В Челябинске построят новый бассейн

Он получил название «Лидер», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Объект строили с нуля в течение полутора лет, из городского и областного бюджетов по программе «Формирование современной городской среды» перечислили более 42 млн рублей. Также участие в финансировании приняло и одно из челябинских предприятий.

«Объект рассчитан не только на жителей Новосинеглазово, но и на близлежащие поселки. Установили новейшее спортоборудование для занятий воркаутом, баскетболом, волейболом, гимнастический городок, а также уложено современное газонное покрытие для игры в футбол», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Кроме того, на стадионе поставили световые мачты, чтобы жители могли заниматься спортом в темное время суток. А зимой там сделают лыжню.