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09:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Минтруд Башкирии сообщил о новых «денежных» вакансиях в регионе

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда республики опубликованы новые вакантные места с заработной платой не ниже 30 тысяч рублей.

Так, нефтекамский филиал АО «Уфанет» примет на работу сервис-инженера с высшим техническим образованием. В его должностные обязанности входит подключение абонентов к услугам компании, настройка и сервисное обслуживание оборудования.

Предусмотрена компенсация ГСМ, мобильной связи и амортизации автомобиля.

Заработная плата — от 30 до 45 тысяч рублей.

Для работы в Мелеузе ООО «Динамика» требуется менеджер по продажам запчастей. Необходимо знание программы «1С», а также знание устройства автомобилей и рынка запчастей. Стаж — не менее года. Шестидневная рабочая неделя. Оклад + % от продажи.

Уфимскому ООО «Лайнер» на постоянную работу требуется заточник-шлифовщик. Требование к кандидату — малая сменяемость рабочих мест.

Заработная плата — 40−45 тысяч рублей, социальный пакет.

Для работы в Уфе ООО «Юридическая компания «Лига-М» требуется каменщик с опытом работ не менее года. Наличие общежития, соцпакет.

Заработная плата — от 50 до 70 тысяч рублей.

ООО «Дортрансстрой» примет на работу машиниста сваебойной машины. Вахтовый метод по Башкортостану. 1,8 тысячи рублей за смену. Требования к кандидату — удостоверение тракториста-машиниста, малая сменяемость рабочих мест.

Зарплата — 54 тысячи рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

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