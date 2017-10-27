ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 14%

Правлением Центрального банка Республики Узбекистан принято решение о сохранении ставки рефинансирования без изменений на уровне 14 процентов годовых.

Данное решение принято исходя из задач, возложенных на банковскую систему по поддержке экономического роста, а также с учетом текущего и ожидаемого уровня инфляции.