Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Путин запустил четыре баллистические ракеты
Следовавший из Перми в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Летчики ВВС Болгарии бастуют против полетов на российском МиГ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
СМИ: митингующие попросили батальон в Донбассе двинуться на Киев
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
09:44 (мск), источник: UzReport.news

ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 14%

Правлением Центрального банка Республики Узбекистан принято решение о сохранении ставки рефинансирования без изменений на уровне 14 процентов годовых.

Источник: UzReport.news

Правлением Центрального банка Республики Узбекистан принято решение о сохранении ставки рефинансирования без изменений на уровне 14 процентов годовых.

Данное решение принято исходя из задач, возложенных на банковскую систему по поддержке экономического роста, а также с учетом текущего и ожидаемого уровня инфляции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Ташкенте открылся новый мебельный комплекс Атлас (Видео)
СМИ узнали вероятную причину крушения российского Ми-8
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Путин в ходе учений запустил четыре баллистические ракеты
Социологи узнали, сколько россиян готовы проголосовать за Собчак
Рассекречено около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь