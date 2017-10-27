Mail.Ru Group переписывает собственные рекорды. Компания обновила пятилетний максимум по квартальной выручке

Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в третьем квартале 2017 года увеличилась на 39,1%, до 13,6 млрд руб., следует из отчетности компании. При этом показатель EBITDA вырос лишь на 1,1%, до 4,6 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 0,5%, до 2,9 млрд руб. 2017 год стал периодом инвестиций в ряд новых проектов, которые пока не являются прибыльными, поясняют глава совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин и гендиректор компании Борис Добродеев. Выручка по итогам 2017 года при этом должна увеличиться на 30−31%, до 55,6 млрд руб., таким образом, Mail.Ru Group третий раз за год повышает годовой прогноз по доходам.

Рекламная выручка компании за отчетный период выросла на 32,5%, до 5,6 млрд руб., несмотря на то что продвижение собственных мобильных продуктов ограничивает доступный для продажи объем инвентаря.

В оставшиеся месяцы 2017 года Mail.Ru Group будет, как и прежде, фокусироваться на нативной рекламе на мобильных устройствах, сообщает компания.

Рост выручки от игрового бизнес-направления — 82,8%, до 4,4 млрд руб.— также стал максимальным за все время, причем вклад международных рынков составил 56%.

«ВКонтакте», недавно выпустившая крупные обновления своих мобильных приложений, продолжает наращивать вовлеченность пользователей и собственную выручку, которая увеличилась на 60,3%, до 3,6 млрд руб., указывают Дмитрий Гришин и Борис Добродеев. По их словам, основную часть доходов соцсети приносит реклама, но и рост пользовательских платежей (IVAS) при этом тоже продолжился.

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Среднемесячное число заказов объединенного бизнеса в области foodtech — Delivery Club и ZakaZaka — выросло на 84%, 6 млрд руб., а количество ресторанов-партнеров превысило 6,6 млрд руб., говорится в отчетности. Пока этот бизнес не прибылен, инвестиционная фаза продолжится до конца текущего года, но в интернет-холдинге рассчитывают, что сервис начнет приносить прибыль в 2018 году.

Сервис объявлений с привязкой к геолокации «Юла» продолжает наращивать аудиторию: она достигла 22,5 млн активных пользователей в месяц. По словам Дмитрия Гришина, компания, ранее открывшая раздел «Недвижимость», в октябре начала экспериментировать с монетизацией «Юлы» в формате платного продвижения объявлений.

Ранее на этой неделе представлял свою квартальную отчетность «Яндекс». Его консолидированная выручка за июль—сентябрь выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 21%, до 23,4 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 17%, до 5,6 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль составила 2,6 млрд руб., на 37% ниже аналогичного показателя за третий квартал прошлого года.