В мэрии пригрозили вывезти все нелегальные киоски

Администрация города продолжает бороться с несанкционированными торговыми объектами. Так, накануне демонтировали и увезли еще один незаконно установленный на улице Орджоникидзе киоск. У владельца ларька по ремонту обуви не было никаких разрешающих документов, поэтому торговый объект увезли на штрафную стоянку.

Как пояснили в мэрии, незаконно установленные киоски не вывозят на штрафстоянку сразу же после обнаружения. Владельцу дается некоторое время, чтобы самому вывезти киоск.

Распоряжение главы округа о необходимости вынести незаконно размещенный объект вывешивается на видимой стороне фасада киоска.

«Предприниматель имеет возможность убрать его за свой счет в течение двух недель. В противном случае администрация округа принимает меры по выносу торгового объекта в принудительном порядке в течение 30 рабочих дней», — пояснила главный специалист отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Полина Котенко.