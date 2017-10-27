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09:56 (мск), источник: Om1.ru

В мэрии пригрозили вывезти все нелегальные киоски

Администрация Омска предупреждает, что рано или поздно все незаконно установленные киоски будут вывезены.

Администрация города продолжает бороться с несанкционированными торговыми объектами. Так, накануне демонтировали и увезли еще один незаконно установленный на улице Орджоникидзе киоск. У владельца ларька по ремонту обуви не было никаких разрешающих документов, поэтому торговый объект увезли на штрафную стоянку.

Как пояснили в мэрии, незаконно установленные киоски не вывозят на штрафстоянку сразу же после обнаружения. Владельцу дается некоторое время, чтобы самому вывезти киоск.
Распоряжение главы округа о необходимости вынести незаконно размещенный объект вывешивается на видимой стороне фасада киоска.

«Предприниматель имеет возможность убрать его за свой счет в течение двух недель. В противном случае администрация округа принимает меры по выносу торгового объекта в принудительном порядке в течение 30 рабочих дней», — пояснила главный специалист отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Полина Котенко.

С начала года только в Центральном округе было демонтировано более 80 нестационарных торговых объектов. В мэрии подчеркивают: все нелегальные киоски рано или поздно будут вывезены.

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