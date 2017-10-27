В мэрии пригрозили вывезти все нелегальные киоски
Администрация Омска предупреждает, что рано или поздно все незаконно установленные киоски будут вывезены.
Администрация Омска предупреждает, что рано или поздно все незаконно установленные киоски будут вывезены.
Администрация города продолжает бороться с несанкционированными торговыми объектами. Так, накануне демонтировали и увезли еще один незаконно установленный на улице Орджоникидзе киоск. У владельца ларька по ремонту обуви не было никаких разрешающих документов, поэтому торговый объект увезли на штрафную стоянку.
Как пояснили в мэрии, незаконно установленные киоски не вывозят на штрафстоянку сразу же после обнаружения. Владельцу дается некоторое время, чтобы самому вывезти киоск.
Распоряжение главы округа о необходимости вынести незаконно размещенный объект вывешивается на видимой стороне фасада киоска.
«Предприниматель имеет возможность убрать его за свой счет в течение двух недель. В противном случае администрация округа принимает меры по выносу торгового объекта в принудительном порядке в течение 30 рабочих дней», — пояснила главный специалист отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Полина Котенко.
С начала года только в Центральном округе было демонтировано более 80 нестационарных торговых объектов. В мэрии подчеркивают: все нелегальные киоски рано или поздно будут вывезены.