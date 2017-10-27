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10:26 (мск), источник: VN.ru

Тарифы на переработку мусора останутся прежними

В правительстве Новосибирской области эксперты обсудили финансово-экономические аспекты сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также рассеяли опасения по поводу высокого тарифа, заложенного в документе на переработку мусора.

— Увеличений тарифов быть не может. Сам проект может автономно существовать в плане обычного повышения цен, в общем, инфляция предполагает, это все будет соответствовать порядку естественного ценообразования, — сообщил инженер Юрий Дергач.

Проект концессионного соглашения разрабатывался как один из первых этапов создания новой отрасли обращения с отходами и должен стать экономически выгодным для нашего региона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что согласно этому договору, концессионер за счет собственных и привлеченных внебюджетных средств обязуется построить два мусоросортировочных комплекса с полигонами. После возведения комплексы должны быть переданы в собственность Новосибирской области.

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