Тарифы на переработку мусора останутся прежними

— Увеличений тарифов быть не может. Сам проект может автономно существовать в плане обычного повышения цен, в общем, инфляция предполагает, это все будет соответствовать порядку естественного ценообразования, — сообщил инженер Юрий Дергач.

Проект концессионного соглашения разрабатывался как один из первых этапов создания новой отрасли обращения с отходами и должен стать экономически выгодным для нашего региона.

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