Тарифы на переработку мусора останутся прежними
В правительстве Новосибирской области эксперты обсудили
В правительстве Новосибирской области эксперты обсудили
— Увеличений тарифов быть не может. Сам проект может автономно существовать в плане обычного повышения цен, в общем, инфляция предполагает, это все будет соответствовать порядку естественного ценообразования, — сообщил инженер Юрий Дергач.
Проект концессионного соглашения разрабатывался как один из первых этапов создания новой отрасли обращения с отходами и должен стать экономически выгодным для нашего региона.
Напомним, что согласно этому договору, концессионер за счет собственных и привлеченных внебюджетных средств обязуется построить два мусоросортировочных комплекса с полигонами. После возведения комплексы должны быть переданы в собственность Новосибирской области.