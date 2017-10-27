В 2017 году самарский Роспотребнадзор оштрафовал молочников на 4,65 млн рублей
Из оборота было изъято 37 партий молочной продукции без сопроводительных документов и необходимой маркировки в объеме 69,3 кг.
Из оборота было изъято 37 партий молочной продукции без сопроводительных документов и необходимой маркировки в объеме 69,3 кг.
За девять месяцев 2017 года самарский Роспотребнадзор провел 190 проверок в отношении юрлиц и ИП, занимающихся производством и продажей молочной продукции, сообщает ведомство. Для лабораторных исследований было отобрано 1729 проб молочной продукции, в том числе 1075 — на соответствие требованиям по микробиологическим показателям, 527 проб — по
По результатам исследований 7% проб на соответствовали по
По микробиологическим показателям было выявлено 2,7% несоответствия (в 2016 году показатель составил 5,2%), по
За выявленные самарским Роспотребнадзором нарушения молочникам выдано 79 предписаний. Всего Управление вынесло 90 постановлений о штрафах на общую сумму 4 млн 652 тыс. рублей. Кроме того два производителям было выдано два предписания о прекращении действия декларации о соответствии. Эти сведения внесены Россаккредитацией в Единый реестр деклараций о соответствии, прекращенных по предписанию.
Что касается предприятий «призраков», то информация о них (ООО «Вега-Продукт» и ООО «Эко-Продукт») периодически размещается на официальном сайте Управления. Информация о них передана в налоговую инспекцию, органы внутренних дел и следственное управление Самарской области.