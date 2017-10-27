В Башкирии построили асфальтированную дорогу к деревне Кузьминовка

Обе деревни находятся примерно в 40 километрах от Стерлитамака. Между ними — 5,6 км. Выход в «большой мир» — еще 3 км от Чуртана до трассы Стерлитамак — Раевка, этот участок соответствует норме и реконструкции не подлежал. В Кузьминовке проживают более 290 человек, в Чуртане — 540. Как пояснила глава Первомайского сельсовета Мария Макаренко, местность здесь болотистая, сложная. В 2007 году с образованием частного сельхозпредприятия «Авангард» на средства его владельцев между деревнями была построена грунтовая дорога. Через 10 лет она полностью изношена, с глубокими ямами и колеями. Маршрутки в Кузьминовку никогда не доезжали — водители не хотели ломать транспорт, говорят местные жители. Между тем, школьный автобус ежедневно возил кузьминовских детей на учебу в Чуртан.