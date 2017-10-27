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10:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске составляют «черный список» подрядчиков капремонтов

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября, ФедералПресс. На Южном Урале составляют реестр недобросовестных подрядчиков капремонтов. В него могут попасть компании, которые системно срывают сроки работ или не выходят на объекты.

Также в списке потенциальных участников — организации, подписывать акты выполненных работ которых жильцы отказываются из-за недопустимо низкого качества, сообщает пресс-секретарь депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Создать реестр недобросовестных подрядчиков решили после анализа обращений на «Горячую линию» капремонта. С января поступило 750 жалоб, и большая их часть касалась срыва сроков капитальных ремонтов и ненадлежащего качества исполнения работ. В ряде случаев оказывалось, что организации, которые выиграли конкурс на проведение работ, приступали к ремонту вовсе.

«Причинами срыва сроков и низкого качества исполнения работ, по нашим данным, являются несколько системных проблем, которые требуют системного решения, — прокомментировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. — Компании демпенгуют и ставят цену работ ниже их себестоимости, а потом пытаются экономить на всем, чтобы не уйти в убытки. В ряде случаев поздно отыгрываются конкурсы, в результате чего срываются сроки работ. Часто возникает несоответсвие проектно-сметной документации реальному состоянию дома. В некоторых случаях подрядная организация формирует проект, потом она же выполняет ремонтные работы, и сама же производит контроль. В итоге о каком-то внятном качестве этих работ говорить не приходится. Есть ситуации, когда управляющие компании оказывают противодействие подрядным организациям, не обеспечивая допуск к объектам».

Парламентарий отметил, что по ряду ситуаций он готовит обращения в надзорные ведомства. Это касается в первую очередь тех подрядчиков, руководители которых получили многомиллионные предоплаты и ударились в бега, бросив работы.

Бурматов подчеркнул, что необходимо создавать, с одной стороны, реестр недобросовестных подрядчиков, а, с другой, — формировать перечень добросовестных организаций.

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