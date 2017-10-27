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10:50 (мск), источник: NewsKo

На подъёмные в Прикамье смогут претендовать больше молодых педагогов

Законодательным собранием Пермского края во втором чтении приняты изменения в ст. 23 Закона Пермского края об образовании.

Закон существенно расширяет возможности получения мер социальной поддержки тем молодым педагогическим работникам, которые не имели педагогического образования, но имели профильное образование (в области, соответствующей преподаваемому предмету).

В министерстве образования Пермского края пояснили, что, к примеру, теперь выпускник исторического или географического факультета классического университета тоже может воспользоваться этой мерой социальной поддержки после соответствующей переподготовки.

Подъёмные в городах для молодых школьных учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и техникумов составляют 50 тыс. руб. В сельской местности — 62,5 тыс. руб.

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