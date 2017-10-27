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10:50 (мск), источник: Sputnik.by

Второй терминал могут построить в Национальном аэропорту Минск

Правительство поручило Минтрансу проработать этот вопрос, так как в настоящее время в середине дня аэропорт не справляется с пассажиропотоком.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Правительство Беларуси поручило министерству транспорта и коммуникаций проработать вопрос о строительстве дополнительного пассажирского терминала в Национальном аэропорту Минск, сообщил вице-премьер республики Анатолий Калинин.

По его словам, с января по сентябрь этого года национальный аэропорт Минск принял 3,2 миллиона пассажиров, из них только 2,3 миллиона был перевезено НАК «Белавиа». Максимальная пропускная способность аэропорта составляет сейчас около 5,5 миллионов человек.

«Вместе с тем есть вопросы с приемом и отправкой самолётов в период с 14 до 17 часов. Поэтому правительство поручило проработать вопрос о строительстве дополнительного терминала», — сказал Калинин в пятницу, выступая в белорусском парламенте.

В настоящее время в Национальном аэропорту Минск ведется строительство второй взлётно-посадочной полосы. Ее планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

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