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11:03 (мск), источник: АиФ Уфа

Госстрой утвердил среднюю цену квадратного метра жилья в Башкирии

Приказ об этом был опубликован 26 октября.

В Башкирии утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в городских округах, городских поселениях и муниципальных районах на IV квартал 2017 года. Соответствующий приказ опубликован 26 октября на портале правовой информации РБ.

В документе сказано, что средняя рыночная стоимость одного квадратного метра в Уфе на IV квартал этого года для расчета размеров социальных выплат молодым семьям составит 36 132 рубля. Для расчета размеров выплат для категорий граждан, которым «указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств республиканского бюджета», средняя цена составляет 38 300 рублей. Среди других городов квадратный метр жилья на IV квартал этого года дороже всех в Стерлитамаке и Октябрьском — 36 132 рубля.

Самая низкая цена в Агидели и Межгорье — 28 436 и 28 477 рублей, соответственно.

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